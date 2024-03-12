CHP’li İBB’nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda

TÜNELE YILDA 702 MİLYON LİRA, MEVCUT YOLA 990 MİLYON LİRA

Günlük 100 bin araç geçişi düşülürse ve ortalama bir aracın km başına 2,50 lira yakıt harcadığı hesaba katıldığında, tünel kullanımında bir günde toplam 1 milyon 950 bin liralık yakıt harcanacaktı. Ayda ise yaklaşık 58 milyon 500 bin liralık yakıt tüketimi yapılacağı hesaplandı.