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Haberler Galeri CHP'li İBB'nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda

CHP'li İBB'nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda

Son 4 yıldır atıl durumda bekleyen Kabataş-Levazım Tünel Projesi'nin durdurulmasının sürücülere faturası ağır oldu. Ortalama yapılan hesaplamalara göre, günlük 100 bin araç geçişi planlanan projenin durdurulmasıyla yılda 300 milyon liralık yakıt tasarrufu kaybı yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:07
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CHP’li İBB’nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nde çalışmalarda 2019 yerel seçimlerinden sonra durduruldu. İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak tünel sayesinde, 70 dakikalık yol 5 dakikaya düşürülmesi planlanıyordu.
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CHP’li İBB’nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda
Yapımı durdurulan projenin, trafiği rahatlama, zaman kazandırma faydalarına ek olarak ekonomik etkisi hesaplandı. 7,8 km’lik tünel Kabataş'tan Mecidiyeköy kadar olan trafiği pas geçerek Levent’e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı. Yapılan hesaplamalara göre sürücüler söz konusu tüneli kullanamadıkları için yılda 288 milyon liralık yakıt tasarrufundan mahrum kaldı.
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CHP’li İBB’nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda

TÜNELE YILDA 702 MİLYON LİRA, MEVCUT YOLA 990 MİLYON LİRA
Günlük 100 bin araç geçişi düşülürse ve ortalama bir aracın km başına 2,50 lira yakıt harcadığı hesaba katıldığında, tünel kullanımında bir günde toplam 1 milyon 950 bin liralık yakıt harcanacaktı. Ayda ise yaklaşık 58 milyon 500 bin liralık yakıt tüketimi yapılacağı hesaplandı.

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CHP’li İBB’nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda

SÜRÜCÜLER 288 MİLYON LİRALIK TASARRUF KAYBI YAŞIYOR
Aynı hesaba göre normal şartlarda E-5 karayolu kullanılarak Kabataş'tan Levent'e gidişte 11 km yol katediliyor. 100 bin araç otoyoldan gittiğinde ayda 82,5 milyon lira, yılda 990 milyon lira yakıt harcaması yapıyor. Bu hesaba göre sürücüler yılda 288 milyon, ayda 23,3 milyon liralık tasarruftan mahrum kalıyor.

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CHP’li İBB’nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda

TRAFİĞİ RAHATLACAKTI
Tünel çalışması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmasaydı, Taksim, Kabataş ve Kâğıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa- Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafik, önemli ölçüde rahatlayacaktı.