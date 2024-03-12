12 Mart 2024, Salı
CHP'li İBB'nin Levazım Tüneli skandalı! Kabataş’tan Levent’e ulaşımı 5 dakikaya indirecek proje atıl durumda
Son 4 yıldır atıl durumda bekleyen Kabataş-Levazım Tünel Projesi'nin durdurulmasının sürücülere faturası ağır oldu. Ortalama yapılan hesaplamalara göre, günlük 100 bin araç geçişi planlanan projenin durdurulmasıyla yılda 300 milyon liralık yakıt tasarrufu kaybı yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:07
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