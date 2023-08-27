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İBB'deki çizmeli vurgunda ikinci skandal! Hem 3 katına aldı hem de şartnameye uymadı

CHP'li İBB'nin piyasanın 3 katı fiyatına aldığı itfaiyeci çizmeleriyle ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. İstanbul Silivri'de bir yangına giden itfaiye ekipleri, alınan yeni çizmeleri kullandı. Alevlere müdahale sırasında itfaiyelerden birinin ayağına vida girdi. Alınan çizmelerin ihale şartnamesine de uymadığı ve çizmelerin tabanlarının çelik plaka ile kaplanmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 07:32
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İBB’deki çizmeli vurgunda ikinci skandal! Hem 3 katına aldı hem de şartnameye uymadı

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci çizmesinin çiftini 4 bin 400 liraya aldığı, İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ise hemen hemen aynı özelliklerdeki itfaiyeci çizmesinin çiftini 13 bin 825 liraya satın aldığı ortaya çıkmasının ardından çizmelerin şartnameye de uymadığı görüldü.

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İBB’deki çizmeli vurgunda ikinci skandal! Hem 3 katına aldı hem de şartnameye uymadı

Çelik ara tabanlı olduğu söylenen 13 bin 825 liralık itfaiyeci çizmesi, Silivri'deki yangında bir vidaya bile dayanamadı. Bir itfaiyeci ayağına giren vidanın görüntülerini paylaştı.

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İBB’deki çizmeli vurgunda ikinci skandal! Hem 3 katına aldı hem de şartnameye uymadı

VURGUN GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, geçtiğimiz haziran ayında 2 bin çift itfaiyeci çizmesi alımı için ihale açtı.

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İBB’deki çizmeli vurgunda ikinci skandal! Hem 3 katına aldı hem de şartnameye uymadı

Açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleyle 27 milyon 650 bin lira bedelle İBB, çifti 13 bin 825 liraya itfaiyeci çizmesi aldı.

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İBB’deki çizmeli vurgunda ikinci skandal! Hem 3 katına aldı hem de şartnameye uymadı

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de aynı özelliklerdeki itfaiyeci çizmesini geçtiğimiz nisan ayında 4 bin 400 liraya alması İBB'de vurgunu gözler önüne serdi.