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CHP’de sorumsuzluk diz boyu! Türkiye’nin en önemli nehirlerinden Seyhan Nehri için alarm verildi: Akdeniz’de kimyasal tehlikesi

CHP büyükşehirlerin yanı sıra ilçe belediyelerinde de hizmette bir arpa boyu yol gidemiyor. Adana Seyhan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük nehir özelliğini taşıyan ve Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrini çöp götürüyor. Bu noktada Seyhan nehri için kirlilik alarmı verildi. Kimyasal atıkların adeta yumak yumak olduğu nehirde balıklar ölüyor. Adana'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Seyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü nokta olan Mersin'in Tarsus ilçesinin Baharlı Mahallesi'ndeki tarım alanlarının sulandığı drenaj kanallarındaki kirliliğin alarm verdiğini söyledi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, bu durumun sanayi atıklarının yeteri kadar arıtılmadan suya karışmasından kaynaklandığını vurgulayarak, "Eğer böyle devam ederse bölgede yetiştirilen tüm ürünlerin zehirli bir kokteyle dönüşme ihtimali söz konusu hatta dönüşmüş bile diyebiliriz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.08.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 13:47
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CHP’de sorumsuzluk diz boyu! Türkiye’nin en önemli nehirlerinden Seyhan Nehri için alarm verildi: Akdeniz’de kimyasal tehlikesi

Adana-Mersin il sınırında bulunan Baharlı Mahallesi'ndeki Seyhan Nehri'ne bağlanan ve Akdeniz'e dökülen TD0 drenaj kanalındaki su kirliliği ve kötü koku vatandaşları korkutuyor. Kırsal mahalle olan Baharlı'daki çiftçiler buradaki patlıcan, fıstık, nar, narenciye, buğday ve mısır gibi çok çeşitli ürünlerin ekildiği tarlaları ise bu kanaldan suluyor.

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CHP’de sorumsuzluk diz boyu! Türkiye’nin en önemli nehirlerinden Seyhan Nehri için alarm verildi: Akdeniz’de kimyasal tehlikesi

Köylüler, hayvanlarının uzun dönemde hastalandığını, geçimini balıkçılıkla sağlayanlar da koyu bir renk alan ve kirli görüntülerin dikkat çektiği suda, sık sık balık ölümlerinin yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi.

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CHP’de sorumsuzluk diz boyu! Türkiye’nin en önemli nehirlerinden Seyhan Nehri için alarm verildi: Akdeniz’de kimyasal tehlikesi

BİR LİTRE SUDA SAYILAMAYACAK KADAR PLASTİK VAR; BUNLAR KİMYASAL

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CHP’de sorumsuzluk diz boyu! Türkiye’nin en önemli nehirlerinden Seyhan Nehri için alarm verildi: Akdeniz’de kimyasal tehlikesi

Kirliliğin yoğun bir şekilde görüldüğü drenaj kanalından numune alarak inceleme yapan ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Yenice ve Sarıhamzalı bölgesi arasındaki bazı sanayi tesislerindeki atıkların gerektiği şekilde arıtılmadan kanala boşaltıldığı için Baharlı Mahallesi'ndeki TD0 drenaj kanalında ciddi bir kimyasal kirliliğin oluştuğunu belirterek, acil önlem alınması çağrısında bulundu.

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CHP’de sorumsuzluk diz boyu! Türkiye’nin en önemli nehirlerinden Seyhan Nehri için alarm verildi: Akdeniz’de kimyasal tehlikesi

"DİPTE OKSİJEN SIFIR SEVİYEDE"