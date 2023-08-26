CHP’de sorumsuzluk diz boyu! Türkiye’nin en önemli nehirlerinden Seyhan Nehri için alarm verildi: Akdeniz’de kimyasal tehlikesi

CHP büyükşehirlerin yanı sıra ilçe belediyelerinde de hizmette bir arpa boyu yol gidemiyor. Adana Seyhan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük nehir özelliğini taşıyan ve Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrini çöp götürüyor. Bu noktada Seyhan nehri için kirlilik alarmı verildi. Kimyasal atıkların adeta yumak yumak olduğu nehirde balıklar ölüyor. Adana'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Seyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü nokta olan Mersin'in Tarsus ilçesinin Baharlı Mahallesi'ndeki tarım alanlarının sulandığı drenaj kanallarındaki kirliliğin alarm verdiğini söyledi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, bu durumun sanayi atıklarının yeteri kadar arıtılmadan suya karışmasından kaynaklandığını vurgulayarak, "Eğer böyle devam ederse bölgede yetiştirilen tüm ürünlerin zehirli bir kokteyle dönüşme ihtimali söz konusu hatta dönüşmüş bile diyebiliriz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.08.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 13:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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