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Haberler Galeri Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.200 sözleşmeli personel alımı için tercihler alındı. ÖSYM aracılığıyla KPSS 2022/13 kapsamında 16-20 Aralık'ta alınan tercihlerin sonuçları için bekleyiş başladı. Toplam 15 meslek grubunda yapılacak personel alımına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 12:10
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2022 yılında 15 farklı kadroda toplam 1.200 personel alımı yapılacak. KPSS 2022/13 kapsamında tercihler 16-20 Aralık'ta yapıldı. Tercih bildiriminde bulunan binlerce vatandaş, heyecan içinde atama sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS 2022/13 atama sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak atamaların yıl bitmeden gerçekleştirilmesi bekleniyor. ÖSYM tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

ZİRAAT MÜHENDİSİ 167
VETERİNER HEKİM 107
GIDA MÜHENDİSİ 14
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 4
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 1

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?

HARİTA MÜHENDİSİ 7
AVUKAT 7
DİĞER TEKNİK PERSONEL (KİMYAGER) 3
SAĞLIK TEKNİKERİ 1
ZİRAAT TEKNİSYEN 1

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?

BÜRO PERSONELİ 304
ORMAN MUHAFAZA MEMURU 48
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 267
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 201
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 68
TOPLAM 1.200