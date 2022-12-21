Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.200 sözleşmeli personel alımı için tercihler alındı. ÖSYM aracılığıyla KPSS 2022/13 kapsamında 16-20 Aralık'ta alınan tercihlerin sonuçları için bekleyiş başladı. Toplam 15 meslek grubunda yapılacak personel alımına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/13 atamaları ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.12.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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