HSK'dan son dakika açıklaması! 359 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Hakim ve Savcılar Kurulu'ndan gelen yeni kararname ile 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK'dan yapılan açıklamada "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.