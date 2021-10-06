Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...

Hakim ve savcı atamaları son dakika olarak duyuruldu. Hakim ve Savcılar Kurulu'ndan gelen yeni kararname ile 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK'dan yapılan açıklamada "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. İşte, HSYK hakim savcı atamaları tam liste...