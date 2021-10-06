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Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...

Hakim ve savcı atamaları son dakika olarak duyuruldu. Hakim ve Savcılar Kurulu'ndan gelen yeni kararname ile 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK'dan yapılan açıklamada "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. İşte, HSYK hakim savcı atamaları tam liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021 21:06
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Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...

HSYK hakim savcı atamaları tam liste son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hakim ve Savcılar Kurulu'ndan gelen yeni kararname ile 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK Birinci Dairesince, çeşitli sebeplerle görev değişikliği talebinde bulunan hakim ve savcılara ilişkin kararname çalışmaları tamamlanarak, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. İşte, HSYK hakim savcı atamaları tam liste...

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Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...

Kararnameyle adli yargıda 334 hakim ve savcının, idari yargıda ise 25 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

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Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...

Kararnameyle ayrıca, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illere yeni başsavcıvekili görevlendirmeleri yapıldı.

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Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...

Bunlardan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun Ceylan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Kurt İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bekir Şahiner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Kenan Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Başak Eryılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Hamit Çakmak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

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Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...

Kararnameyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.