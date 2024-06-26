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Hollanda'nın Cherokee soruşturması Türkiye'de çözüldü! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler

Güney Amerika ile Avrupa arasındaki karteli yöneten Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers soruşturması Türkiye'de çözüldü. Leijdekkers'ın Türkiye'de bağlantılı olduğu zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Abdullah Alp Üstün ve oğlunun, ünlü Godfather filminden esinlenerek kod isimler kullanması dikkat çekti.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 06:58 Güncelleme: 26.06.2024 06:59
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Hollanda’nın Cherokee soruşturması Türkiye’de çözüldü! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler

Hollanda'da Amsterdam Bölge Savcılığınca geçtiğimiz yıllarda başlatılan Cherokee adlı soruşturmada, kokain ticareti yapan ve kara para aklayan suçlulara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

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Hollanda’nın Cherokee soruşturması Türkiye’de çözüldü! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler

Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirildi. Dünya çapında iletişim hizmeti sağlayan Sky-ECC şirketine ait bir şifreli program kullanan suç çetesini yönelik Fransa, Belçika ve Hollanda makamları 'Joint Investigation Team' adlı bir soruşturma ekibi kurdu.

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Hollanda’nın Cherokee soruşturması Türkiye’de çözüldü! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler

Bu ekip mesajların çözümünü sağladı. Sevkiyatı yöneten kişilerden UHN02G adlı kullanıcı, Joseph Johannes Leijdekkers çıktı. ''El Presidente Antwerp, Bolle Jos, Holly" gibi takma isimler kullanan Leijdekkers, kullanan Joseph Johannes Leijdekkers olduğu tespit edildi.

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Hollanda’nın Cherokee soruşturması Türkiye’de çözüldü! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ, İŞKENCE, CİNAYET
Sabah'ın haberine göre Hollanda Kralı Alexander'i dahi tehdit etmekten çekinmeyen uyuşturucu baronu Leijdekkers, şiddet ve cinayetle de suçlanıyor.

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Hollanda’nın Cherokee soruşturması Türkiye’de çözüldü! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler

Öyle ki yeraltı dünyası ile bağı olduğu belirtilen Fas kökenli Naima Jillal adlı kadının Amsterdam'da 20 Ekim 2019'da ortadan kaybolmasından da Leijdekkers sorumlu tutuluyor.