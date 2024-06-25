Bayraktar TB3 rekora doymuyor! "Bugüne kadar ki en yüksek..."

Türkiye'nin göklerdeki gücü Bayraktar TB3 yeni bir rekora daha imza attı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3'ün havadaki rekor kıran o anlarını Selçuk Bayraktar paylaştı. İşte detaylar...

Giriş: 25.06.2024 20:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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