Bayraktar TB3 rekora doymuyor! "Bugüne kadar ki en yüksek..."
Türkiye'nin göklerdeki gücü Bayraktar TB3 yeni bir rekora daha imza attı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3'ün havadaki rekor kıran o anlarını Selçuk Bayraktar paylaştı. İşte detaylar...
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3'ün havadaki o anları mest etti. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı yeni rekora imza attı.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise o rekor anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar, o anlara ilişkin
"Yerli motor entegreli BayraktarTB3, 36.310 feet'e çıkarak bugüne kadar ki en yüksek irtifaya ulaştı!" dedi.
BAYRAKTAR TB3 ÖZELLİKLERİ NELER?
600 bin saat aktif bir şekilde görev yapan BAYRAKTAR TB2 SİHA'lardan daha geniş ve uzun olan BAYRAKTAR TB3, helikopter gemileri, uçak gemileri gibi hava aracı taşıyabilen yüzer platformlarda kullanıma uygun olarak katlanabilir bir kanat yapısıyla tasarlanmıştır.
Bayraktar TB3, kendi gücüyle
TCG ANADOLU'ya iniş ve kalkış yapacak. Kalkışta herhangi bir mancınık sistemiyle; inişte halat kullanılmayacak.