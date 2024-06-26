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Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 28 Haziran Cuma günü erişime açılacak olan 2024 LGS sonuçları için geri sayım başladı. 2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları, öğrenciler ve velileri tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, sınav sonuçları beklenenden 3 gün önce açıklanmıştı. Bu durum, bu yıl da sonuçların erkenden açıklanıp açıklanmayacağı konusunda beklentileri artırdı.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 07:04
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Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 2 Haziran Pazar günü, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler ve velileri, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların beklenenden birkaç gün önce açıklanması, bu yıl da benzer bir durumun olup olmayacağı konusunda heyecan yarattı. İşte LGS sonuçlarına ilişkin detaylar...

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Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 2024 Tamamlandı: Sonuçlar İçin Geri Sayım Başladı

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen ve 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 sınavı başarıyla tamamlandı. Öğrenciler ve veliler şimdi heyecanla sonuçları bekliyor.

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Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

2024 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, LGS sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

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Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS Sonuçları Erken Açıklanır mı?

Geçtiğimiz yıl sonuçların beklenenden 3 gün önce açıklanması, bu yıl da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı konusunda merak uyandırdı. Ancak, LGS sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS sınav sonuçları, "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ve e-okul VBS sistemi aracılığıyla öğrenilebilecek. Öğrenciler ve veliler, sonuçları bu platformlar üzerinden takip edebilirler.