26 Haziran 2024, Çarşamba
Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 28 Haziran Cuma günü erişime açılacak olan 2024 LGS sonuçları için geri sayım başladı. 2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları, öğrenciler ve velileri tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, sınav sonuçları beklenenden 3 gün önce açıklanmıştı. Bu durum, bu yıl da sonuçların erkenden açıklanıp açıklanmayacağı konusunda beklentileri artırdı.
Giriş: 26.06.2024 07:04
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