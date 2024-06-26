Her an açıklanabilir: LGS sonuçları erken açıklanacak mı? LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 2 Haziran Pazar günü, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler ve velileri, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların beklenenden birkaç gün önce açıklanması, bu yıl da benzer bir durumun olup olmayacağı konusunda heyecan yarattı. İşte LGS sonuçlarına ilişkin detaylar...