20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!

Süper yaşlılar sadece fiziksel açıdan değil, zihinsel ve sosyal açılardan da aktif bir yaşam sürdürüyorlar. Düzenli fiziksel aktivite, zihinsel meydan okumalar ve güçlü sosyal bağlantılar, onların beyin sağlığını destekleyen temel etkenlerden bazıları. Ayrıca, ölçülü içki tüketimi ve uygun diyet seçimleri de yaşlanma sürecindeki genç beyinlerinin sırrında yer alıyor.