02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!

20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!

'Süper yaşlılar'ın sırrı çözüldü! Hafızaları 20-30 yaşındaki gençler kadar güçlü! Bilim insanları, uzun araştırmalar sonucu o kişilerin sırrına ışık tuttu. Alzheimer gibi demans hastalıklarına yakalanma riski yaşlandıkça artıyor. Ancak, bazı kişiler yaşlarına rağmen bilişsel açıdan genç kalabiliyor. Bu kişilere ise 'süper yaşlı' deniliyor. İşte, beyni güçlendirmenin yolları...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 18:25
  • 1
  • 9
20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! Süper yaşlılar hakkında bilinmeyen gerçek!

Süper yaşlıların gençlik sırrı çözüldü! Bilim insanları 80 yaşında olsalar bile 20'lik hafızaya sahip kişilerin ortak özelliklerini açıkladı. Yaşlarına rağmen bilişsel açıdan genç kalan ve demans gibi hastalıklardan korunan kişilere "Süper yaşlı" denilmekte. İşte, beyni genç tutmanın yolları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! Süper yaşlılar hakkında bilinmeyen gerçek!

'SÜPER YAŞLI' NE DEMEK?

Hafızası 20 ila 30 yaşındaki gençlerinki kadar güçlü olan ve nadir görülen 80 yaş üstü insanlara "süper yaşlı" adı veriliyor.

  • 3
  • 9
20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! Süper yaşlılar hakkında bilinmeyen gerçek!

Madrid'deki Queen Sofia Vakfı Alzheimer Merkezi'nden Marta Garo-Pascual, "Artık süper yaşlılarla ilgili en önemli sorulardan birini çözmeye daha yakınız: Yaşa bağlı hafıza zayıflamasına gerçekten mı dirençliler, yoksa bu zayıflamayla akranlarından daha iyi başa çıkma mekanizmalarına mı sahipler?" ifadelerini kullanıyor.

  • 4
  • 9
20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! Süper yaşlılar hakkında bilinmeyen gerçek!

Süper yaşlılar sadece fiziksel açıdan değil, zihinsel ve sosyal açılardan da aktif bir yaşam sürdürüyorlar. Düzenli fiziksel aktivite, zihinsel meydan okumalar ve güçlü sosyal bağlantılar, onların beyin sağlığını destekleyen temel etkenlerden bazıları. Ayrıca, ölçülü içki tüketimi ve uygun diyet seçimleri de yaşlanma sürecindeki genç beyinlerinin sırrında yer alıyor.

  • 5
  • 9
20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! Süper yaşlılar hakkında bilinmeyen gerçek!

80 YAŞINDA 20-30 YAŞINDAKİ HAFIZAYA SAHİP OLMAK İÇİN...

Aktif bir yaşam tarzı sürdürme

Fiziksel aktivite, yaşlandıkça yapabileceğimiz en önemli şeylerden biridir. Egzersiz, vücudun oksijen alımını artırarak optimum performans göstermesini sağlar. Kalp sağlığını destekler, kas gücünü artırır ve düşme riskini azaltır. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir kilo korumaya ve Alzheimer gibi demans hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.