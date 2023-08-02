02 Ağustos 2023, Çarşamba
20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!
'Süper yaşlılar'ın sırrı çözüldü! Hafızaları 20-30 yaşındaki gençler kadar güçlü! Bilim insanları, uzun araştırmalar sonucu o kişilerin sırrına ışık tuttu. Alzheimer gibi demans hastalıklarına yakalanma riski yaşlandıkça artıyor. Ancak, bazı kişiler yaşlarına rağmen bilişsel açıdan genç kalabiliyor. Bu kişilere ise 'süper yaşlı' deniliyor. İşte, beyni güçlendirmenin yolları...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 18:25
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