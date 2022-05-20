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Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?

Maymun çiçeği virüsü nedir? İnsanlarda ölümcül hastalığa neden olabilen maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor. Hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin edilen maymun çiçek virüsü, çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yayıldı. Son olarak Belçika'da ilk maymun çiçeği vakasına rastlanmasının ardından hastalık hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri neler, tedavisi var mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:37
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Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?

Maymun çiçeği virüsü nedir? Küresel paniğe yol açan maymun çiçeği virüsü hakkında araştırmalar sürüyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde ve ABD'de görülen maymun çiçeği hastalığı, ilk olarak 1970 yılında ortaya çıkmıştı. Ay başında İngiltere'de görülmesinin ardından yeniden gündeme gelen maymun çiçeği hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ? HANGİ ÜLKELERDE?

Maymun çiçek virüsüne (monkeypox), İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada, Belçika ve ABD'de rastlandığı açıklandı. Maymun çiçeği vakası Türkiye'de görülmedi.

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Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor.

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Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?

İlk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Virüs, o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkelerinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.

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Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye’de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.