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Hızla yayılıyor! Maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Belirtileri neler, tedavisi var mı?
Maymun çiçeği virüsü nedir? İnsanlarda ölümcül hastalığa neden olabilen maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor. Hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin edilen maymun çiçek virüsü, çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yayıldı. Son olarak Belçika'da ilk maymun çiçeği vakasına rastlanmasının ardından hastalık hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Hangi ülkelerde çıktı? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri neler, tedavisi var mı? İşte cevaplar...