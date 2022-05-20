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KIŞLIKLARI ÇIKARIN! Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Sağanak yağış geliyor! SON DAKİKA HABERLER
İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. İstanbulluları yakından ilgilendiren son dakika duyurusunda, Megakent'e sağanak yağış geleceği açıklandı. Gök gürültülü sağanak yağış iki gün etkisini sürdürecek. Ayrıca sağanak yağış bazı illerde de etkili olacak. İşte Meteoroloji güncel hava durumu raporu...