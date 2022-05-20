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KIŞLIKLARI ÇIKARIN! Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Sağanak yağış geliyor! SON DAKİKA HABERLER

İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. İstanbulluları yakından ilgilendiren son dakika duyurusunda, Megakent'e sağanak yağış geleceği açıklandı. Gök gürültülü sağanak yağış iki gün etkisini sürdürecek. Ayrıca sağanak yağış bazı illerde de etkili olacak. İşte Meteoroloji güncel hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:56
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KIŞLIKLARI ÇIKARIN! Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Sağanak yağış geliyor! SON DAKİKA HABERLER

İstanbul'a sağanak yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göe, İstanbul'da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazartesi günü de devam edecek sağanak yağış, bazı illerde de etkisini gösterecek. 5 günlük hava durumu raporuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Meteoroloji güncel hava durumu tahmini...

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KIŞLIKLARI ÇIKARIN! Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Sağanak yağış geliyor! SON DAKİKA HABERLER

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs Pazar günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 24 derece olacak. Sağanak yağış, 23 Mayıs Pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Pazartesi günü ise hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 24 derece olacak.

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KIŞLIKLARI ÇIKARIN! Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Sağanak yağış geliyor! SON DAKİKA HABERLER

BUGÜN HAVA NASOL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs Cuma hava durumu tahminini açıkladı. Rapora göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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KIŞLIKLARI ÇIKARIN! Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Sağanak yağış geliyor! SON DAKİKA HABERLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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KIŞLIKLARI ÇIKARIN! Meteoroloji İstanbul için gün verdi: Sağanak yağış geliyor! SON DAKİKA HABERLER

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerş Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmektedir.