Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?

2021 FINDIK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karar, fındık destek ödeme tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre 7 Mayıs Cuma gününden itibaren fındık üreticileri destekleme ödemelerini almaya başlayacak. Ödeme tarihleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Bu kapsamda bu ödemelerin Giresun için mi yoksa yurt genelinde mi geçerli olacağı soruları henüz yanıt bulmadı. Bir önceki ödemeler il bazında yapılmadığı ve tek seferde tüm illere yapıldığı için bu ödemelerin de aynı taihlerde tüm Türkiye için geçerli olması bekleniyor.