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Haberler Galeri Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?

Türkiye'de fındık üretimiyle uğraşan binlerce üretici, fındık destekleme ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen fındık destekleme ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:46
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Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi ve üreticilere birçok kalem altında vatandaşlara destek ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de fındık desteklemeleri... Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?

2021 FINDIK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karar, fındık destek ödeme tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre 7 Mayıs Cuma gününden itibaren fındık üreticileri destekleme ödemelerini almaya başlayacak. Ödeme tarihleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Bu kapsamda bu ödemelerin Giresun için mi yoksa yurt genelinde mi geçerli olacağı soruları henüz yanıt bulmadı. Bir önceki ödemeler il bazında yapılmadığı ve tek seferde tüm illere yapıldığı için bu ödemelerin de aynı taihlerde tüm Türkiye için geçerli olması bekleniyor.

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Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?

FINDIK DESTEK ÖDEMELERİNİ KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan'ın verdiği bilgilere göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 8, 6 ve 4 olan çiftçiler ödemelerini 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarından alabilecekler.

T.C. Kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 2021 fındık destekleme ödemelerini 10 Mayıs Pazartesi günü alabilecekler. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecek.

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Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?

2021 İL İL FINDIK FİYATLARI

GİRESUN 23,70 TL - 26,60 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

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Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?

SAMSUN 21,50 TL - 24,00 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL