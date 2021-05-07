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Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?
Türkiye'de fındık üretimiyle uğraşan binlerce üretici, fındık destekleme ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen fındık destekleme ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 15:46Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:46