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Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!

Domuz eti kullanan markalar hangileri? Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan hileli taklit ürünler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Taklit ürünlerinden uzak durmak isteyen vatandaşlar at eti ve domuz eti satan yerleri araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde birçok ilde alkollü içecekten bala, etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlenmişti. İşte bakanlığın ifşa ettiği hileli ve taklit ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 19.10.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 17:19
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Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!

Domuz eti kullanan markalar hangileri? Hileli taklit ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. At eti ve domuz eti satan yerleri öğrenmek isteyen vatandaşlar bir daha bu markaları almak istemiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı gıda denetimleri sonucunda birçok hileli ve taklit ürün tespit etti. Yapılan testlerin ardından ardından İstanbul'daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi. Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan 'dana kavurmada' at eti tespit edildi. Peki, domuz etik kullanan markalar hangileri? İşte, hileli ve taklit ürünler listesi…

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Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

-Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

-Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

-Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

-Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

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Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

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Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!
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Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!