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Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!
Domuz eti kullanan markalar hangileri? Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan hileli taklit ürünler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Taklit ürünlerinden uzak durmak isteyen vatandaşlar at eti ve domuz eti satan yerleri araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde birçok ilde alkollü içecekten bala, etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlenmişti. İşte bakanlığın ifşa ettiği hileli ve taklit ürünler listesi!
Giriş Tarihi: 19.10.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 17:19
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