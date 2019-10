Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri? At eti ve domuz eti satan yerler!

Domuz eti kullanan markalar hangileri? Hileli taklit ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. At eti ve domuz eti satan yerleri öğrenmek isteyen vatandaşlar bir daha bu markaları almak istemiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı gıda denetimleri sonucunda birçok hileli ve taklit ürün tespit etti. Yapılan testlerin ardından ardından İstanbul'daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi. Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan 'dana kavurmada' at eti tespit edildi. Peki, domuz etik kullanan markalar hangileri? İşte, hileli ve taklit ürünler listesi…