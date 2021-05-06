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Haberler Galeri KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kredi ve burs ödemeleri gerçekleştiriliyor. Her ay üniversite öğrencilerine yapılan KYK ödemeleri için öğrenciler beklemeye başladı. İşte, KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

Giriş Tarihi: 06.05.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 01:42
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KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, milyonlarca öğrenciye kredi ve burs imkanı sağlıyor. Öğrenciler her ay gerçekleştirilen ödemeleri merakla bekliyor. İşte, KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sayısız üniversite öğrencisi Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarihi arıyor. Ödemeler öğrencilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor.

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KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

Önceki dönemlerde ödemeler; kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlar 6'sında, 2 olanlar 7, 4 olanlar 8, 6 olanlar 9, 8 olanlar ise 10'unda kredi ve burslarını almışlardı. Ödemeler ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

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KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

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KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?

Öğrenciler tarafından KYK bursu ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi.