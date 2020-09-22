Bakanımızın yaptığı açıklamalardaki gibi sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, bu adamların yan yana, iç içe hareket etmeleri çok yanlış bir durum. Bunun yanı sıra sosyal medyada paylaşılması da yanlış. Herkes yaşanan olaya canlı yayınlarda şahit oldu. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Eğlencelerin yapılması çok yanlış" diye konuştu.