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CHP'li başkan havaya ateş açıp parti yapmıştı! İlçedeki vatandaşlardan sert tepki: Bu saltanat nereden geliyor?
Gaziantep'te CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın düzenlediği davullu zurnalı eğlencede, sosyal mesafe ile maske kuralına uyulmamasına ve havaya ateş edilme görüntülerine ilçedeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bu dönemde kurallara uyulmadan eğlencelerin yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen Derviş Yıldırım isimli vatandaş, "Köylerde yaptığımız düğünlerde jandarma hemen müdahale ediyor. Bunlar, bu şekilde nasıl rahat hareket edebiliyorlar. Bu saltanat nereden geliyor?" dedi.
Giriş Tarihi: 22.09.2020 09:35Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 09:50