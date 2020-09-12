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Haberler Galeri KPSS zor muydu, kolay mıydı? 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları | KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti?

KPSS zor muydu, kolay mıydı? 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları | KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti?

KPSS Alan Bilgisi zor muydu? ÖSYM tarafından 31 il merkezi 35 sınav merkezinde yapılan KPSS 'nin Alan Bilgisi oturumu bugün başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 150 dakika süre verildi. İkinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavın ardından en çok merak edilenlerden biri de sınav yorumları oldu. KPSS'ye katılan adaylar sınavın nasıl geçtiğini araştırıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı nasıl zor muydu, kolay mıydı? İşte 2020 KPSS yorumları...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 12:31
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KPSS zor muydu, kolay mıydı? 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları | KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti?

KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM tarafından 2020 KPSS Alan Bilgisi'nin ilk oturumu saat 10.15'te gerçekleştirildi. İkinci oturum saat 14.45'te, üçüncü oturum ise 13 Eylül'de saat 10.15'te gerçekleştirilecek. İlk iki oturumda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla beklemeye başlayan kamu personeli adayları, soruların zor olup olmadığını araştırıyor. 2020 KPSS yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti? İşte 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS zor muydu, kolay mıydı? 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları | KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti?

KPSS ALAN BİLGİSİ ZOR MUYDU?

Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşların katıldığı, saat 10.15'te başlayan KPSS'nin Alan Bilgisi oturumu tamamlandı. Sınavdan sonra adayşar sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı adaylar sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

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KPSS zor muydu, kolay mıydı? 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları | KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti?

KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül'de saat 10.15'te başladı. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verildi.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

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KPSS zor muydu, kolay mıydı? 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları | KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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KPSS zor muydu, kolay mıydı? 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları | KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti?

KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."