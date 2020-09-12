KPSS zor muydu, kolay mıydı? 2020 KPSS Alan Bilgisi yorumları | KPSS Alan Bilgisi sınavınız nasıl geçti?

KPSS Alan Bilgisi zor muydu? ÖSYM tarafından 31 il merkezi 35 sınav merkezinde yapılan KPSS 'nin Alan Bilgisi oturumu bugün başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 150 dakika süre verildi. İkinci oturum ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavın ardından en çok merak edilenlerden biri de sınav yorumları oldu. KPSS'ye katılan adaylar sınavın nasıl geçtiğini araştırıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı nasıl zor muydu, kolay mıydı? İşte 2020 KPSS yorumları...