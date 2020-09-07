ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, katıldıkları sınavın soruları ve cevapları ile sonuçlarını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...