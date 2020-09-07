ANA SAYFA
ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlar için Genel-Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.09.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 11:49
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15