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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlar için Genel-Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 11:49
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ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, katıldıkları sınavın soruları ve cevapları ile sonuçlarını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumunun soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere soru ve cevaplar, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 2020 KPSS soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumunun sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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ÖSYM son dakika: KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.