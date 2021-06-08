Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü...

Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İkinci kademeli normalleşme sürecinde, aşılama işlemlerinin hızlanması ve vaka sayısında düşüşlerin devam etmesi ile gözler tam normalleşmeye çevrildi. Yasakların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü yasakları kalkacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 13:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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