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Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü...

Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İkinci kademeli normalleşme sürecinde, aşılama işlemlerinin hızlanması ve vaka sayısında düşüşlerin devam etmesi ile gözler tam normalleşmeye çevrildi. Yasakların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü yasakları kalkacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 13:14
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Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü...

Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Vaka sayısında düşüşün devam etmesi ile birlikte gözler yasakların tamamen kalkacağı tarihe çevrildi. Hafta içi, cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı ile mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların biteceği tarih konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, tam normalleşme ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü...

TAM NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar nedeniyle insanlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Aşılama süreci ve vaka sayısındaki düşüş sonrası gözler tam normalleşmeye çevrildi. 10 Haziran'da gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yeni normalleşme sürecine ilişkin detayların görüşülmesi bekleniyor. Ancak tam normalleşme olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü...

BIONTECH AŞISINDA AİLE HEKİMLERİ DE DEVREDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan itibaren Sinovac, 2 Nisan'dan itibaren de Biontech aşısı uygulanıyor. Özel saklama koşulları nedeniyle bugüne kadar yalnızca hastanelerde uygulanan Biontech aşısı, artık aile hekimleri tarafından da yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz Sputnik V aşıları için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

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Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü...

BAKAN KOCA AÇIKLADI
Bakan Koca, Biontech aşısısının bundan sonra aile hekimleri tarafından da uygulanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi, cumartesi ve pazar günü...

'YERLİ AŞI ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK KULLANILABİLİR'

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19 aşılarında ilk 2 dozdan yaklaşık 6 ay sonra hatırlatma dozunu tek doz yapmak gerekeceğini söyledi. Balık, "Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımız Çin aşısı ile aynı teknolojiye sahip yani inaktif aşıdır. Dolayısıyla Çin aşısı olan vatandaşlarımız 3'üncü doz olarak Erciyes Üniversitesi'nde üretilen aşımızı yaptırabilirler" dedi.