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Heyecan dorukta! 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar...

PMYO ile polis alımları ne zaman yapılacak? 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde PMYO başvuruları yeniden gündeme geldi. YKS tercihlerinin tamamlanması ile birlikte PMYO başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. PMYO başvurusu için bekleyen vatadaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 12:30
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Heyecan dorukta! 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar...

PMYO başvuru tarihleri heyecanla bekleniyor. PMYO'lara yerleşen öğrenciler iki yıllık eğitimin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak istihdam ediliyor. Polis olabilme hayali ile PMYO'lara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 2020 yılı başvuru tarihlerini araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan dorukta! 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar...

PMYO BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Başvuruların ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konu ile ilgili Polis Akademisi'nden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Heyecan dorukta! 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar...

PMYO TABAN PUANLARI

2020 yılı PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Son 5 yılda PMYO taban puanları ise şu şekilde:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

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Heyecan dorukta! 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar...

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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Heyecan dorukta! 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar...

c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)