HaberlerGaleriHeyecan dorukta! 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar...
Heyecan dorukta! 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar...
PMYO ile polis alımları ne zaman yapılacak? 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde PMYO başvuruları yeniden gündeme geldi. YKS tercihlerinin tamamlanması ile birlikte PMYO başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. PMYO başvurusu için bekleyen vatadaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu? PMYO taban puanları kaç? Şartlar neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 12:24Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 12:30