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Haberler Galeri BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Bilsem sınav sonuçları sorgulama sayfası 2023! Öğrencilerin Bilsem ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak- 09 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sonuçlar, meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Şimdi ise öğrenciler giriş belgeleri için tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:22
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasının ardıdnan öğrencilerin süreci devam ediyor. 2023 BİLSEM sınav sonuçları 19 Nisan Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı ve giriş belgeleri hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BİLSEM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI

Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı.

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BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Bu kılavuza göre 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olan ön değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi.

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BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları http://meb.gov.tr bağlantısından sorgulanabilecek.

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BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

İlgili değerlendirme sonuçlarına itiraz tarihleri de yayınlandı. Dileyenler, 24-28 Nisan 2023 tarihlerinde itiraz başvurusunda bulunabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI!