03 Mayıs 2023, Çarşamba
BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Bilsem sınav sonuçları sorgulama sayfası 2023! Öğrencilerin Bilsem ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak- 09 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sonuçlar, meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Şimdi ise öğrenciler giriş belgeleri için tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:22
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