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Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası E-DEVLET BAŞVURU EKRANI! Yarısı Bizden Kampanyası'na nasıl başvurulur, şartları neler?
"Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvurulur?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Evini yenilemek isteyenler başvurular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini duyuran Bakan Murak Kurum'un açıklamaları sonrası vatandaşlar, Yarısı Bizden Kampanyası şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası hakkında tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:17Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:18