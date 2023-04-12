12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun şifreleri ortaya çıktı! Sauna, yüzme havuzu, diş hekimi ofisi detayı

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun şifreleri ortaya çıktı! Sauna, yüzme havuzu, diş hekimi ofisi detayı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gözaltına alınan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya çelik yelekle ve zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi. Her gün eve giren fizyoterapistten iz sürülerek yakalanan Çetinkaya'nın kaldığı villada sauna, tedavisi için yüzme havuzu, sağlığı için muayene odaları bile vardı. Tüm ihtiyaçları karşılanan Çetinkaya'nın villasında diş hekimi ofisi bile kurulduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 13:40
  • 1
  • 37
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun şifreleri ortaya çıktı! Sauna, yüzme havuzu, diş hekimi ofisi detayı

İstanbul Emniyeti, önceki gece son dönemlerin en önemli operasyonlarından birisine imza attı. İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından adresi tespit edilen uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın (74), İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde saklandığı adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun şifreleri ortaya çıktı! Sauna, yüzme havuzu, diş hekimi ofisi detayı

URFİ ÇETİNKAYA SAKLANDIĞI ADRESTE ENSELENDİ
Operasyona Terörle Mücadele Polisleri de katıldı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından hakkında çıkarılan "Kırmızı Bülten" ile aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya, beş adamı ile birlikte Sarıyer İlçesi'nde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Urfi Çetinkaya ve diğer şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

  • 3
  • 37
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun şifreleri ortaya çıktı! Sauna, yüzme havuzu, diş hekimi ofisi detayı

ZIRHLI ARACA POLİSLER BİNDİRDİ
5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da 1.3 ton, 6 Kasım 2013 tarihinde Rize'de 159 kilogram, 5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin'de 103 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarla bağlantılı olarak "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçlarından yargılanan, Interpol tarafından iki ayrı dosyadan aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Narkotik ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.

  • 4
  • 37
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun şifreleri ortaya çıktı! Sauna, yüzme havuzu, diş hekimi ofisi detayı

1980'li yıllardan bu yana kötürüm olan ve tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren ve adliyeye beyaz balistik yelekle sevk edilen Urfi Çetinkaya, zırhlı araca polisler tarafından bindirildi.

  • 5
  • 37
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun şifreleri ortaya çıktı! Sauna, yüzme havuzu, diş hekimi ofisi detayı

İLK ÖNCE ADRES DEŞİFRE EDİLDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.