Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya’nın yakalandığı operasyonun şifreleri ortaya çıktı! Sauna, yüzme havuzu, diş hekimi ofisi detayı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gözaltına alınan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya çelik yelekle ve zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi. Her gün eve giren fizyoterapistten iz sürülerek yakalanan Çetinkaya'nın kaldığı villada sauna, tedavisi için yüzme havuzu, sağlığı için muayene odaları bile vardı. Tüm ihtiyaçları karşılanan Çetinkaya'nın villasında diş hekimi ofisi bile kurulduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 13:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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