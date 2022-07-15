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Haberler Galeri "15 Temmuz" için Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi

"15 Temmuz" için Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi'nde mapping gösterimi gerçekleşti. Saat 22.00'de başlayan gösteride 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve o geceye dair görüntüler yer aldı.

Giriş Tarihi: 15.07.2022 23:12 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 23:20
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15 Temmuz için Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapıldı.

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15 Temmuz için Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi

TARİHİ YERLERDE MAPPING GÖSTERİSİ

Diğer yandan Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı ve Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirildi.
Saat 22.00'de başlayan gösteride 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve o geceye dair görüntüler yer aldı.

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15 Temmuz için Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi

"15 TEMMUZ" TRENİ İSTANBUL'A ULAŞTI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, İstanbul'a geldi.

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15 Temmuz için Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen ve bu yılki ilk seferi için Ankara'dan hareket eden yüksek hızlı tren (YHT), Kadıköy'deki YHT Garı'na ulaştı.

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15 Temmuz için Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi’nde mapping gösterimi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.