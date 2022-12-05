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Haberler Galeri ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 26-27 Kasım'da uygulanan vize sınavına binlerce öğrenci katıldı. Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen açıköğretim sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 13:01
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ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavı 26-27 Kasım'da uygulandı. Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı vize sınavının sonuçları heyecanla araştırılıyor. Sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, vize sınavı sonuçları henüz belli olmadı. 2022-2023 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi obs.atauni.edu.tr adresinden kolayca gerçekleştirilebilir. Öğrenciler sınav sonuçları sorgulamasını yapmak için T.C Kimlik Numarası ve şifresini girecek. Sistem sonuçları otomatik olarak gösterecek. Aşağıdaki bağlantıdan obs.atauni.edu.tr adresine giriş yapabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

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ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.