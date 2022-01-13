Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL

Temmuz ayında uygulama konan 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Amerikan Pitbull Terrier, Fila Brasilerio, Dogo Argentino, Japanese Tosa ile Tarım ve Orman Bakanlığının geçen aralık ayında yayınladığı genelge ile bu yasaklı köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully ya da bu hayvanların melezlerini üreten, takas eden, sergileyen, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapan şahıslara, hayvan başına 2022 senesinde 14 bin 982 TL para cezası getirdi.