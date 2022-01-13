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Haberler Galeri Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL

Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL

"Yasaklı ırk" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Fila Brasilerio, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier, Japanese Tosa ve American Bully köpek türlerinin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için 14 Ocak son gün. Bu kuralara uymayan köpek sahiplerine 11 bin, sokağa bırakanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. İşte detaylar…

AA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:08
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Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL

Temmuz ayında uygulama konan 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Amerikan Pitbull Terrier, Fila Brasilerio, Dogo Argentino, Japanese Tosa ile Tarım ve Orman Bakanlığının geçen aralık ayında yayınladığı genelge ile bu yasaklı köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully ya da bu hayvanların melezlerini üreten, takas eden, sergileyen, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapan şahıslara, hayvan başına 2022 senesinde 14 bin 982 TL para cezası getirdi.

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Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL

YASAKLI KÖPEK IRKLARI

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 ırk köpek (Amerikan Pitbull Terrier, Fila Brasilerio, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier, Japanese Tosa ve American Bully) 14 Ocak'a (yarın) kadar sahipleri tarafından belediyelerin hayvan bakımevlerinde ya da özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.

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Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL

CEZASI 11 BİN TL

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek.

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Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL

YASAKLI KÖPEK IRKLARINA SAHİP OLANLAR DİKKAT

Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak.

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Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL

Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek.