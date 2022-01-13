13 Ocak 2022, Perşembe
Yasaklı köpek ırklarının kaydedilmesi için yarın son gün! Pitbull sahipleri dikkat: Cezası 30 bin TL
"Yasaklı ırk" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Fila Brasilerio, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier, Japanese Tosa ve American Bully köpek türlerinin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için 14 Ocak son gün. Bu kuralara uymayan köpek sahiplerine 11 bin, sokağa bırakanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:08
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