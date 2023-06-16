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Hayvanat bahçesine döndü! Ankara’da mahalleyi köpek, fare ve yılanlar bastı

Öyle bir mahalle düşünün ki köpek, fare ve yılanların hakimiyeti altında. Hem de bu mahalle Ankara'nın göbeğinde. Yenimahalle'de bulunan Çiğdemtepe Mahallesi, çocukların korkudan okula, yetişkinlerin ise işe gidemedikleri bir yer oldu. Üstelik belediyeye yapılan başvurular her defasında olumsuz sonuçlanıyor. İşte mahallelinin belediye yetkililerinden talepleri ve o aşılamayan sorunlar yumağı...

A Haber
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:00
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Hayvanat bahçesine döndü! Ankara’da mahalleyi köpek, fare ve yılanlar bastı

Şehrin orta yerinde köy hayatı sürüyorlar yanına yaklaşmaya korktukları köpek, fare ve yılanlar ile bir arada yaşıyorlar.

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Hayvanat bahçesine döndü! Ankara’da mahalleyi köpek, fare ve yılanlar bastı

Burası Yenimahallede bulunan Çiğdemtepe Mahallesi. Boş arazi adeta hayvanat bahçesine döndü. Önce başıboş köpekler ardından fareler şimdi de yetmezmiş gibi yılanlar mahalleyi bastı.

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Hayvanat bahçesine döndü! Ankara’da mahalleyi köpek, fare ve yılanlar bastı

Üstelik Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan bu boş arazi çocuklar için oldukça büyük tehlike arz ediyor. Çünkü çocukların en büyük eğlencesi bu boş arazide oyun oynamak.

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Hayvanat bahçesine döndü! Ankara’da mahalleyi köpek, fare ve yılanlar bastı

Mahalle sakinlerinin tek istediği ise boş arazinin ilaçlanıp temizlenmesi ve saldırgan başıboş köpeklerin mahalleden gönderilmesi.

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Hayvanat bahçesine döndü! Ankara’da mahalleyi köpek, fare ve yılanlar bastı

Vatndaşlar şikayetlerine rağmen herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepkili.