İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

6.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,

Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,