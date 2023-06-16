16 Haziran 2023, Cuma
İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...
İŞKUR müjdeyi az önce duyurdu! İŞKUR tarafından milyonlarca vatandaşa iş kapısı açılıyor. Güncel açık ilanlar listesi sıklıkla araştırılıyor. Binlerce işveren ile iş arayanı bir araya getiren İŞKUR bünyesinde 154.236 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR Haziran ayı güncel iş ilanları 2023!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 11:03
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