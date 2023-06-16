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Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...

İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...

İŞKUR müjdeyi az önce duyurdu! İŞKUR tarafından milyonlarca vatandaşa iş kapısı açılıyor. Güncel açık ilanlar listesi sıklıkla araştırılıyor. Binlerce işveren ile iş arayanı bir araya getiren İŞKUR bünyesinde 154.236 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR Haziran ayı güncel iş ilanları 2023!

Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 11:03
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İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...

İŞKUR Haziran ayı açık iş ilanları listesini yayınladı! Online başvurular aktifleştirildi.18-45 yaş arası kamu ve özel sektöre, hastanelere temizlikçi, güvenlikçi, hemşire ve daha onlarca meslekte alımlar yapılacak. 154 bin 236 işçi alımı ilanı iş arayanlar tarafından dikkat çekti. İşte başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...

İŞKUR'A NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR üzerinden ilanlara başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa başvuruda bulunmak istediğiniz meslek grubunu yazın ve ara seçeneğine tıklayın.

81 İLDE AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak,

4.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara sahip olmak,

İŞKUR BAŞVURU EKRANI!

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İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

6.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

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İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.