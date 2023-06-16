HaberlerGaleriCHP'li İBB'den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu'na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi
CHP'li İBB'den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu'na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi
Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Spor Kulübü, kendi tesislerinde tadilat yaptırmak isteyince CHP'li İBB'nin zabıtaları müdahale etti. Yaşanan olay sonrası Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret, Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Burayı alıp kullanmak istiyor ya da yandaşlarına peşkeş çekmek istiyor." dedi.