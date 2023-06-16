CHP’li İBB’den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu’na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi

Konu ile ilgili konuşan Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan yerin kulübümüzün kullanım hakkına sahip olmasına rağmen bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin tepkisi ile karşılaştık. Kulübümüzün yan tarafında sosyal tesislerimiz ve yüzme havuzlarımız bulunmaktadır. Gürpınar Spor Kulübümüze yüzme branşı açarak yeni yüzme sporcuları yetiştirmek için yan tarafta atıl duran tesislerimizin tadilatını yapmak için camını, çerçevesini takarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının tepkisi ile karşılaştık" dedi.