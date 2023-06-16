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Haberler Galeri CHP'li İBB'den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu'na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi

CHP'li İBB'den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu'na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Spor Kulübü, kendi tesislerinde tadilat yaptırmak isteyince CHP'li İBB'nin zabıtaları müdahale etti. Yaşanan olay sonrası Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret, Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Burayı alıp kullanmak istiyor ya da yandaşlarına peşkeş çekmek istiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:12
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CHP’li İBB’den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu’na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet yerine çile getirdi. İstanbul ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok noktada alarm verirken yaşanan son olay şaşkına çevirdi. İddiaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan ve Gürpınar Spor Kulübü'nün kullanımına bırakılan atıl haldeki yüzme havuzunun ve sosyal tesisin tadilat yapılmak istendi.

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CHP’li İBB’den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu’na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi

Bu sırada bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri gitti. Kulübün tadilatı izinsiz şekilde yaptığı söyleyen zabıta personelleri, tesisin önüne birçok araç park etti. Tadilat işlemine izin vermeyen zabıtalara ise Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret tepki gösterdi.

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CHP’li İBB’den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu’na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi

Zabıta ekipleri, gece boyunca tesislerin önünde bekledi. Gürpınar Spor Kulübü ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginlik, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de benzer sebeple gündeme gelmişti.

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CHP’li İBB’den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu’na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi

Konu ile ilgili konuşan Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan yerin kulübümüzün kullanım hakkına sahip olmasına rağmen bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin tepkisi ile karşılaştık. Kulübümüzün yan tarafında sosyal tesislerimiz ve yüzme havuzlarımız bulunmaktadır. Gürpınar Spor Kulübümüze yüzme branşı açarak yeni yüzme sporcuları yetiştirmek için yan tarafta atıl duran tesislerimizin tadilatını yapmak için camını, çerçevesini takarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının tepkisi ile karşılaştık" dedi.

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CHP’li İBB’den ambargo: Zabıta ekipleri tüm gece nöbet tuttu! İmamoğlu’na “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkisi

Durumun 2016 yılından beridir sürdüğünü belirten Emin Cesaret, sözlerine şöyle devam etti: