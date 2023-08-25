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'HAYIRLI CUMALAR' MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...
Müslüman aleminin özel günlerinden biri olan Cuma, her hafta binlerce kişinin manevi duygularını yoğunlaştırdığı, sevdikleriyle paylaşım yapmayı arzuladığı anlamlı bir zaman dilimi. Ellerin semaya yükseldiği ve duaların edildiği günde yakınlarına mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiz, en anlamlı, dualı, resimli, kısa, uzun hayırlı cumalar mesajları!
Giriş Tarihi: 25.08.2023 07:57Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:57