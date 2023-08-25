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Haberler Galeri 'HAYIRLI CUMALAR' MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...

'HAYIRLI CUMALAR' MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...

Müslüman aleminin özel günlerinden biri olan Cuma, her hafta binlerce kişinin manevi duygularını yoğunlaştırdığı, sevdikleriyle paylaşım yapmayı arzuladığı anlamlı bir zaman dilimi. Ellerin semaya yükseldiği ve duaların edildiği günde yakınlarına mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiz, en anlamlı, dualı, resimli, kısa, uzun hayırlı cumalar mesajları!

Giriş Tarihi: 25.08.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:57
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’HAYIRLI CUMALAR’ MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...

Cuma günü, haftanın en anlamlı ve manevi günlerinden biridir. Toplu ibadetlerin gerçekleştiği camilerde, milyonlarca Müslüman dualarını ederken, yetimlere ve yoksullara yardım eli uzatmanın, sevgi ve paylaşımın en yüksek seviyede yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu önemli günde sevdiklerini unutmayanlar, en güzel Cuma mesajlarını araştırarak duygularını en özel şekilde ifade etmek istiyor. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli, anlamlı ve güzel Cuma mesajları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’HAYIRLI CUMALAR’ MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2023

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’HAYIRLI CUMALAR’ MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun....

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’HAYIRLI CUMALAR’ MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar..

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’HAYIRLI CUMALAR’ MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar..