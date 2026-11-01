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Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, pastırma sıcaklarına ve güneşli sonbahar günlerine veda etmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu haritaları, batı bölgelerinden giriş yapacak yeni bir yağış ve fırtına dalgasının habercisi oldu. Neredeyse hafta boyunca sağanak yağışların süreceği yurt genelinde sıcaklık perşembe gününden itibaren azalacak. İstanbul'da yağışlı havanın yerini soğuk alacak, sıcaklık ise 6 derece düşecek. İşte yeni haftada gün gün beklenen hava durumu...

Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 1

Pazar sabahı saatlerinden itibaren Trakya, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yüzünü gösteren yağışlar, öğle saatleriyle birlikte etki alanını iyice genişletiyor. Haritalardaki "kuvvetli yağış" ve gök gürültülü fırtına uyarıları özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir hatlarında yoğunlaşıyor. Akşam ve gece saatlerinde ise sağanak yağışlar Marmara'nın tamamını ve İç Ege'yi sararak pazartesiye ıslak bir başlangıç yapacağımızın sinyalini veriyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek ani su baskınlarına karşı tedbirli olmakta fayda var.

Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 2

Üç büyük ilimizde hava durumu hafta sonu ve yeni haftada oldukça değişken bir grafik çiziyor. İzmir, pazar gününe şiddetli ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarla başlarken bu hareketli hava gün boyu ve gece saatlerinde de etkisini sürdürecek. İstanbul'da pazar gündüz saatlerinde aralıklarla görülen yağışlar, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak megakenti tamamen saracak. Ankara ise pazar gününü puslu ve bulutlu geçirecek ancak salı gününden itibaren batıdan gelen yağışlı havanın merkezine oturarak yepyeni ve ıslak bir haftaya merhaba diyecek.

Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 3

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SİS HÂKİM

Batı kesimler şiddetli yağışla mücadele ederken Ankara başta olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu güne yoğun sis ve pusla başlıyor. Pazar günü boyunca bu bölgelerde yağış beklenmezken gökyüzüne daha çok parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Ancak bu sakinlik çok uzun sürmeyecek; batıdan gelen yağışlı sistem adım adım iç bölgelere doğru ilerlemeye hazırlanıyor.

Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 4

YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR TÜM YURDU SARIYOR

Haftalık tahmin haritalarına göre pazartesi günü batı şeridinde etkili olmaya devam eden sağanaklar, salı gününden itibaren yönünü iç ve doğu kesimlere çeviriyor. Özellikle çarşamba günü güney sahillerimizde yeniden şiddetlenecek fırtınalara ve yurt genelinde hissedilir derecede düşecek sıcaklıklara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 5

Pazar günü yurt genelinde büyük oranda parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın hâkim olduğu görülüyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken İç Anadolu Bölgesi'nin orta kesimlerinde puslu havanın etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklar güney kıyılarımızda 25 dereceye kadar çıkarken iç kesimlerde 18-19 derece civarında seyrediyor.

Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 6

Pazartesi günü yağışlı sistem ülke genelindeki etkisini sürdürmeye devam edecek. Türkiye'nin batısından doğusuna hemen her bölgesinde aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken İç Anadolu'da yine yerel olarak puslu hava şartlarının sürdüğü gözlemlenecek.

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Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 7

Salı günü ülke genelinde yağışlar yayılımını koruyarak hemen hemen tüm şehirleri etkisi altına almış olacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve doğu bölgelerinde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir tablo varken Ege'nin güneyi ve Akdeniz sahil şeridi boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar belirginliğini koruyacak. Sıcaklık değerlerinde ise ülke genelinde ani bir değişim beklenmiyor.

Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 8

Çarşamba günü bulutlu ve sağanak yağışlı hava dalgası yurdun çok büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam edecek. İç ve doğu kesimlerde geniş çaplı sağanak yağışlar mevcutken özellikle güney sahil şeridinde (Antalya, Muğla, Mersin çevreleri) gök gürültülü sağanakların etkili olmaya devam ettiği görülecek.

Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat 9

Perşembe günü özellikle batı ve kuzeybatı bölgelerimizde belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Örneğin Trakya kesiminde sıcaklıkların 9-12 derece bandına kadar gerilemesi bekleniyor. Yağışlar ülkenin iç, güney ve doğu kesimlerinde ağırlıklı olarak devam ederken Marmara'nın geneli ve Ege kıyılarında yağışın azaldığı, yerini çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacağı öngörülüyor. Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanaklar varlığını sürdürecek.

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