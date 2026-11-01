Hava aniden dönecek! Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı: Pazartesiden itibaren dikkat

Türkiye, pastırma sıcaklarına ve güneşli sonbahar günlerine veda etmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu haritaları, batı bölgelerinden giriş yapacak yeni bir yağış ve fırtına dalgasının habercisi oldu. Neredeyse hafta boyunca sağanak yağışların süreceği yurt genelinde sıcaklık perşembe gününden itibaren azalacak. İstanbul'da yağışlı havanın yerini soğuk alacak, sıcaklık ise 6 derece düşecek. İşte yeni haftada gün gün beklenen hava durumu...

Pazar sabahı saatlerinden itibaren Trakya, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yüzünü gösteren yağışlar, öğle saatleriyle birlikte etki alanını iyice genişletiyor. Haritalardaki "kuvvetli yağış" ve gök gürültülü fırtına uyarıları özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir hatlarında yoğunlaşıyor. Akşam ve gece saatlerinde ise sağanak yağışlar Marmara'nın tamamını ve İç Ege'yi sararak pazartesiye ıslak bir başlangıç yapacağımızın sinyalini veriyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek ani su baskınlarına karşı tedbirli olmakta fayda var.

Üç büyük ilimizde hava durumu hafta sonu ve yeni haftada oldukça değişken bir grafik çiziyor. İzmir, pazar gününe şiddetli ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarla başlarken bu hareketli hava gün boyu ve gece saatlerinde de etkisini sürdürecek. İstanbul'da pazar gündüz saatlerinde aralıklarla görülen yağışlar, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak megakenti tamamen saracak. Ankara ise pazar gününü puslu ve bulutlu geçirecek ancak salı gününden itibaren batıdan gelen yağışlı havanın merkezine oturarak yepyeni ve ıslak bir haftaya merhaba diyecek.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SİS HÂKİM Batı kesimler şiddetli yağışla mücadele ederken Ankara başta olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu güne yoğun sis ve pusla başlıyor. Pazar günü boyunca bu bölgelerde yağış beklenmezken gökyüzüne daha çok parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Ancak bu sakinlik çok uzun sürmeyecek; batıdan gelen yağışlı sistem adım adım iç bölgelere doğru ilerlemeye hazırlanıyor.

YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR TÜM YURDU SARIYOR Haftalık tahmin haritalarına göre pazartesi günü batı şeridinde etkili olmaya devam eden sağanaklar, salı gününden itibaren yönünü iç ve doğu kesimlere çeviriyor. Özellikle çarşamba günü güney sahillerimizde yeniden şiddetlenecek fırtınalara ve yurt genelinde hissedilir derecede düşecek sıcaklıklara karşı dikkatli olmakta fayda var.