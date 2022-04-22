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Haberler Galeri 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu yıl bayram tatilini kaç gün yapılacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl tatil süresi 9 gün olarak uygulanmıştı. 9 gün tatil uygulamasının bu yıl da uygulanması talep ediliyor. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:10
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5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? Ramazan Bayramı'nn yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram tatiline çevrildi. Mayıs ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı için hazırlıklar sürerken, tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Bayram tatili ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

2022 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir. Bu tatil süresinin uzatılması gündemde.

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5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

Geçtiğimiz yıl kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Bayram tatili ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

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5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;

* Akraba ziyaretleri
* Çocukları sevindirmek
* Çocukları sevmek

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5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

* Bolca sohbet etmek
* Küsleri barıştırmak/barışmak
* Allah'a şükretmek
* Fakirlere yardım etmek
* Huzurevlerini ziyaret etmek
* Mezarlıkları ziyaret etmek