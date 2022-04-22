5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu yıl bayram tatilini kaç gün yapılacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl tatil süresi 9 gün olarak uygulanmıştı. 9 gün tatil uygulamasının bu yıl da uygulanması talep ediliyor. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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