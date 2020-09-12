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MEB son açıklamalar: Bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...
Son dakika... Bu yıl okullar açılacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından okulların açılıp açılmayacağı, hangi sınıfların eğitime başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.09.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 17:20
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