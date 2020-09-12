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Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

MEB son açıklamalar: Bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Son dakika... Bu yıl okullar açılacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından okulların açılıp açılmayacağı, hangi sınıfların eğitime başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 17:20
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MEB son açıklamalar: Bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

Okullar ne zaman açılacak, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velileri, MEB tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Bu gelişmelerin ardından okullarda eğitimlerin nasıl olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. MEB açıklamaları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar: Bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci ve velilerinin yakından takip ettiği yeni eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.

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MEB son açıklamalar: Bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

HANGİ SINIFLAR BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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MEB son açıklamalar: Bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

TÜM SINIFLAR 12 EKİM'DE Mİ BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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MEB son açıklamalar: Bu yıl okullar açılacak mı? 2020-2021 tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

MEB YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı.