29 Ocak 2024, Pazartesi
Türkiye Yunanistan askeri güç karşılaştırması | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Yunanistan'ın korkusu basına yansıdı
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2, TCG Anadolu ve Tayfun balistik füzeyi sık sık manşetlerine taşıyan Yunan basını Türkiye ile Yunanistan'ın 2030 yılındaki askeri gücüne ilişkin tahmin projeksiyonunu ele aldı. İki ülkenin askeri güç karşılaştırmasını sizler için derledik. Türkiye mi güçlü, Yunanistan mı güçlü? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 18:40
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