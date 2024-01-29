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Haberler Galeri Türkiye Yunanistan askeri güç karşılaştırması | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Yunanistan'ın korkusu basına yansıdı

Türkiye Yunanistan askeri güç karşılaştırması | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Yunanistan'ın korkusu basına yansıdı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2, TCG Anadolu ve Tayfun balistik füzeyi sık sık manşetlerine taşıyan Yunan basını Türkiye ile Yunanistan'ın 2030 yılındaki askeri gücüne ilişkin tahmin projeksiyonunu ele aldı. İki ülkenin askeri güç karşılaştırmasını sizler için derledik. Türkiye mi güçlü, Yunanistan mı güçlü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 18:40
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Türkiye Yunanistan askeri güç karşılaştırması | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Yunanistan’ın korkusu basına yansıdı

Yunanistan'ın korkusu basına yansıdı. Türk ve Yunan ordusunu karşılaştıran Kathimerini gazetesi, iki ülkenin 2030 yılındaki askeri gücünü ele aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Yunanistan askeri güç karşılaştırması | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Yunanistan’ın korkusu basına yansıdı

YUNAN BASINI, TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN'IN 2030'DAKİ ASKERİ GÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRDI

Türkiye'nin SİHA konusundaki gelişimine çare arayan Yunanistan, 2020 yılında İsrail'den Heronları kiraladı. Heronları imal eden devlet kurumu olan İsrail Hava-Uzay Endüstrileri anlaşmaya göre bu SİHA'ları Yunanistan'a 3 yıllık leasing sözleşmesi ile verdi. 2021 yılına gelindiğinde ise Atina, Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı siparişi verdi. Askeri anlamdaki yatırımlarına devam eden Yunan kanadı daha sonra yine Fransa'dan Belharra fırkateynlerini satın aldı. Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde yerli ve milli üretimleri tercih etti. Baykar firmasının ürettiği Bayraktar İHA'larının yanı sıra yerli savaş uçağı ve insansız savaş uçakları gibi projelere yoğun enerji harcandı.

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Türkiye Yunanistan askeri güç karşılaştırması | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Yunanistan’ın korkusu basına yansıdı

ABD TÜRKİYE'YE 40 ADET F-16, YUNANİSTAN'A 40 ADET F-35 SATACAĞINI DUYURDU

ABD hükümeti ise Cuma günü Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. 23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'nin 40 adet yeni F-16 alacağı, halihazırda elinde bulunan 79 tanesinin ise yenileneceği belirtildi. Yanı sıra Washington aynı gün Yunanistan'a 40 adet F-35 savaş uçağı satışını yaptığını da duyurdu.

Uçakların yanı sıra ABD, Yunan ordusuna aralarında savaş gemileri, tanklar, zırhlı araçlar, C-130 askeri kargo uçaklarında bulunduğu çok sayıda silahı ücretsiz verecek.

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Türkiye Yunanistan askeri güç karşılaştırması | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Yunanistan’ın korkusu basına yansıdı

YUNAN BASINI TÜRKİYE'NİN F-16'LARI GELİŞTİRMESİNİ 'ÖNEMLİ BİR SORUN' OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Kathimerini gazetesinde yer alan ve Türkiye ve Yunan ordusunun 2030 yılındaki envanterini karşılaştıran haberde iki ülkenin savaş uçakları, İHA'ları ve donanması ele alındı. Bu bağlamda yeni alınan F-35 uçaklarıyla Türkiye'nin bir adım önüne geçtiklerini iddia eden Yunan kanadı, ilk F-35'in 2030 yılında kendi envanterlerine giriş yapacağını hatırlattı. Türkiye'nin F-16'ları viper modeline yükseltmesi ve modernizasyon kitleri sipariş etmesini "Önemli bir sorun" olarak değerlendiren gazete, Türk filolarının tamamına yakınının F-16 uçaklarından oluştuğunu belirtti.

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Türkiye Yunanistan askeri güç karşılaştırması | Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Yunanistan’ın korkusu basına yansıdı

"TÜRKİYE ARTIK DÜNYA ÜLKELERİNE İHA İHRACATI YAPAN BİR SEVİYEDE"

Silahlı insansız hava araçları ve drone konusunda ise Türkiye'den çok geri olduklarını yazan Kathimerini, Türkiye'nin üretimin yanında artık dünya ülkelerine İHA ihracatı yapan bir seviyede olduğunu aktardı. Ankara'nın 20'ye yakın ülkeye satış yaptığını belirten gazete bu satışların milyarlarca doları bulduğunu söyledi.