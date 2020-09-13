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YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...
YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başarı sağlayan binlerce öğrenci kazandıkları lisans ve önlisans programlarına kayıtlarını tamamladı. Herhangi bir kuruma yerleşemeyerek açıkta kalan öğrenciler için ise 2. tercih tarihi araştırmaları başladı. YKS ek tercihi yapacak öğrenciler istedikleri bölümlerin taban ve kontenjan puanları araştırılıyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...
Giriş Tarihi: 13.09.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 23:06
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