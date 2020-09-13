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Haberler Galeri YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başarı sağlayan binlerce öğrenci kazandıkları lisans ve önlisans programlarına kayıtlarını tamamladı. Herhangi bir kuruma yerleşemeyerek açıkta kalan öğrenciler için ise 2. tercih tarihi araştırmaları başladı. YKS ek tercihi yapacak öğrenciler istedikleri bölümlerin taban ve kontenjan puanları araştırılıyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 23:06
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YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS 2. tercih süreci için meraklı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS tercihleri sonrasında lisans ve önlisans programlarına yerleşen öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladı. Ek yerleştirme sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala YKS ek tercih süreci araştırılmaya başlandı. Ancak ek tercihlerin hangi tarihte alınacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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YKS 2. tercihler ne zaman, tarih belli mi? YKS 2020 ek tercihler ne zaman? ÖSYM ek kontenjanlar, taban puanlar...

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.