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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
Hangi suçlara af çıkacak? Genel af son durum binlerce mahkum yakını tarafından araştırılıyor. Genel af Meclis'ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2020 yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı sorusuna yanıt arayan kişiler konuyla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Yakın zamanda görüşülmesi beklenen infaz düzenlemesinin detayları da belli olmaya başladı. Yeni düzenlemede 1 gün ceza alan bir kişinin bile hapis yatması öngörülüyor. Çok sayıda suç af kapsamına alınmayacak. Söz konusu düzenlemenin, soruşturma ve kovuşturma aşamasında olan dosyaları kapsamayacağı belirtiliyor. İşte, genel af son durum!
Giriş Tarihi: 23.01.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 20:46
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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?