Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?

Genel af Meclis'e ne zaman gelecek? 2020 genel af ve ceza indirimi son durum nedir? Hangi suçlara af çıkacak? Binlerce mahkum yakını genel af ve ceza indirimi ile ilgili son haberleri yakından takip ediyor. 2019 yılında Meclis'e gelmesi beklenen ancak bu yıla sarkan düzenlemede sona gelindi. Hangi suçların düzenleme dışında bırakılacağı netleşmeye başladı. Peki, 2020 yeni yargı paketinde neler var? Düzenleme kapsamında devrim niteliğinde değişiklikler yapılacak. 1 gün hapis cezası alan bir kişi bile hapse girecek. Hafta sonu hapse girme gibi değişiklikler de getirilecek. İşte, genel af son durum ve en son gelişmeler…