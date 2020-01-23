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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?

Hangi suçlara af çıkacak? Genel af son durum binlerce mahkum yakını tarafından araştırılıyor. Genel af Meclis'ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2020 yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı sorusuna yanıt arayan kişiler konuyla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Yakın zamanda görüşülmesi beklenen infaz düzenlemesinin detayları da belli olmaya başladı. Yeni düzenlemede 1 gün ceza alan bir kişinin bile hapis yatması öngörülüyor. Çok sayıda suç af kapsamına alınmayacak. Söz konusu düzenlemenin, soruşturma ve kovuşturma aşamasında olan dosyaları kapsamayacağı belirtiliyor. İşte, genel af son durum!

Giriş Tarihi: 23.01.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 20:46
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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?

Genel af Meclis'e ne zaman gelecek? 2020 genel af ve ceza indirimi son durum nedir? Hangi suçlara af çıkacak? Binlerce mahkum yakını genel af ve ceza indirimi ile ilgili son haberleri yakından takip ediyor. 2019 yılında Meclis'e gelmesi beklenen ancak bu yıla sarkan düzenlemede sona gelindi. Hangi suçların düzenleme dışında bırakılacağı netleşmeye başladı. Peki, 2020 yeni yargı paketinde neler var? Düzenleme kapsamında devrim niteliğinde değişiklikler yapılacak. 1 gün hapis cezası alan bir kişi bile hapse girecek. Hafta sonu hapse girme gibi değişiklikler de getirilecek. İşte, genel af son durum ve en son gelişmeler…

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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?

AF KAPSAMI DIŞINDA OLACAK SUÇLAR

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Bu suçlarda infaz yine ¾ yani % 75 olarak uygulanmaya devam edecek. Yani bu 5 suçtan herhangi birinden 10 yıl ceza alan birisinin infazı 7,5 yıl olacak. Bu cezanın da 1/5'i denetimli serbestlik kapsamında geçirilecek.

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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?

Habertürk'ün haberine göre; Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor.

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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?

Düzenleme ile kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve cezasızlık algısı doğuran konularda önemli bir adım atılacağı ifade ediliyor. Buna göre, erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi karar verilmeksizin 1 ay dahi hapis cezası alanların belirli bir süre cezaevine konulması öngörülüyor.

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Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Mevcut sistemde 18 ayın altında ceza alan biri cezaevine hiç girmiyordu. Çünkü 18 ay cezanın infazı yani 2/3'ü 1 yıl olarak hesaplanıyordu. Bu sürede denetimli serbestlik kapsamına girdiği için bu kişiler cezaevine hiç girmiyordu.