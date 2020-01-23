Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?

2000/1 Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt arayan gençler MSB son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için silah altına alınacak. Askerlik görevini yapacak kişiler, askere nerede gideceğim araştırması yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlik yerlerinin 24 Ocak itibariyle belli olacağı duyurulmuştu. Peki, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2000/1 celp döneminin yanı sıra bedelli askerlik yapacak kişilerin de askerlik yerleri belirlenecek. İşte, MSB son dakika duyuruları ve askerlik yerleri sorgulama ekranı…