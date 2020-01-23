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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?

2000/1 Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt arayan gençler MSB son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için silah altına alınacak. Askerlik görevini yapacak kişiler, askere nerede gideceğim araştırması yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlik yerlerinin 24 Ocak itibariyle belli olacağı duyurulmuştu. Peki, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2000/1 celp döneminin yanı sıra bedelli askerlik yapacak kişilerin de askerlik yerleri belirlenecek. İşte, MSB son dakika duyuruları ve askerlik yerleri sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 23.01.2020 22:03 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 22:08
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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı sorusu gündeme oturdu. Askere gitmek üzere hazırlık yapan binlerce genç, 24 Ocak MSB son dakika duyurularını sorguluyor. MSB tarafından yapılan açıklamada, askerlik yerlerinin 24 Ocak tarihinde belli olacağı ve E-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfasından öğrenilebileceği belirtilmişti. Peki, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Şubat celp döneminde askere gidecek yükümlülerin yol ve iaşe ücretleri adlarına açılmış PTT hesaplarına yatacak.

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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 24 Ocak'a girilmesiyle birlikte askerlik yerlerinin açıklanması bekleniyor. Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak sorusuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK GÖREV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik yapacak gençlerin görev yerleri de 24 Ocak Cuma günü belli olacak.

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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

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Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.