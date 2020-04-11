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Haberler Galeri Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?

Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Peki, hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 09:25
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Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?

Sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar başladı.Genelgede, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbirin hayata geçirildiği hatırlatıldı. Peki, hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi? İşte cevaplar...

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Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN 31 İL HANGİSİ?

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

İşte yasak olan iller:

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Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?

Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi.

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Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?

AÇIK OLAN YERLER NERELER?

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri) açık kalacak.

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Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?

Ayrıca 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere; valilikler, kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar gibi dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri de açık olacak.