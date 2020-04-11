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Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?
Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Peki, hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.04.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 09:25
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