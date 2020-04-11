Sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar başladı.Genelgede, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbirin hayata geçirildiği hatırlatıldı. Peki, hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi? İşte cevaplar...