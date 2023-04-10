12 Nisan 2023, Çarşamba
Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? 28. Dönem şehirlere göre milletvekili sayıları 2023
İl il milletvekili sayıları gündemdeki yerini aldı. 28. Dönem milletvekili aday listeleri siyasi partiler tarafından sunuldu. 14 Mayıs seçimlerine hızla giderken vatandaşlar da kendi yaşadıkları şehirden ne kadar milletvekili çıkacağını araştırmaya koyuldu. Peki hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? En az milletvekili olan il hangisi? İşte illere göre milletvekili dağılımı...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 08:22
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