Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

"AÖL sınavları ne zaman online mı, yüz yüze mi oalcak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Açık Öğretim Liselerinde eğitim alarak lise diploması almak isteyenler sınav hazırlıklarına başladı.Milli Eğitim Bakanlığı, 2023/2. dönem sınav takvimini açıkladı. MEB tarafından yapılan duyurunun ardından binlerce öğrenci "AÖL sınavları online mı olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, AÖL 2.dönem sınavı hakkında tüm detaylar...