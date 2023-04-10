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Haberler Galeri Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

"AÖL sınavları ne zaman online mı, yüz yüze mi oalcak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Açık Öğretim Liselerinde eğitim alarak lise diploması almak isteyenler sınav hazırlıklarına başladı.Milli Eğitim Bakanlığı, 2023/2. dönem sınav takvimini açıkladı. MEB tarafından yapılan duyurunun ardından binlerce öğrenci "AÖL sınavları online mı olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, AÖL 2.dönem sınavı hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:41
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Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

Açık Lise sınavları hakkında araştırmalar sürüyor. AÖL 2.dönem sınavına girecek olan binlerce öğrenci, "AÖL sınavları online mı olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.MEB Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri 3 Nisan tarihinde sona erdi. 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti. Ancak kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı. Peki, AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılı sınav uygulama takvimini meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açtı. Takvime göre sınavlar Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

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Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi internet sayfasından yapılan açıklamada "Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır." ifadelerini kullanıldı.

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Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu öğrenciler için ise 2. dönem sınavları 8 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2023 | MEB AÖL 2.dönem sınavları online mı, nasıl yapılacak?

AÖL ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.