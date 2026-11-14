-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Hamile eşini uçurumdan atmakla suçlanıyordu! Tahliye kararı sonrası acılı aileden ATV Haber'e yürek yakan sözler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal, Yargıtay sürecinde tahliye edildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran tahliye kararının ardından derin bir yıkım yaşayan acılı aile ATV Haber'e konuştu. Karara tepki gösteren talihsiz kadının ağabeyi, sanığın hak ettiği cezayı çekerek cezaevine geri dönmesini istedi.

Hamile eşini uçurumdan atmakla suçlanıyordu! Tahliye kararı sonrası acılı aileden ATV Haber'e yürek yakan sözler 1

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal, Yargıtay sürecinde tahliye edildi.

Hamile eşini uçurumdan atmakla suçlanıyordu! Tahliye kararı sonrası acılı aileden ATV Haber'e yürek yakan sözler 2

ACILI AİLE, ATV HABER'E KONUŞTU
Tahliye kararının ardından derin bir yıkım yaşayan acılı aile, ATV Haber'e konuştu.

SEMRA AYSAL'IN AİLESİ ATV HABER'E KONUŞTU: CEZAEVİNE DÖNSÜN

Karara tepki gösteren talihsiz kadının ağabeyi, sanığın hak ettiği cezayı çekerek cezaevine geri dönmesini istedi.

Hamile eşini uçurumdan atmakla suçlanıyordu! Tahliye kararı sonrası acılı aileden ATV Haber'e yürek yakan sözler 3

KARARA TEPKİ: "6 YILDA SERBEST KALMASINI KABUL EDEMİYORUZ"
Kelebekler Vadisi'nin zirvesinden eşini elleriyle uçuruma ittiği gerekçesiyle yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın serbest kalması, tepki çekerken Semra Aysal'ın ailesini bir kez daha yasa boğdu.

Hamile eşini uçurumdan atmakla suçlanıyordu! Tahliye kararı sonrası acılı aileden ATV Haber'e yürek yakan sözler 4

"ÜZGÜNÜZ, MORALİMİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA BOZUK"

Alınan tahliye kararına isyan eden Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, "Üzgünüz, moralimiz her zamankinden daha bozuk. Genel Kurul tarafından verilen tahliye kararını anlayabilmiş ve kabul edebilmiş değiliz." ifadelerini kullandı.

Hamile eşini uçurumdan atmakla suçlanıyordu! Tahliye kararı sonrası acılı aileden ATV Haber'e yürek yakan sözler 5

Verilen cezanın yetersizliğine ve infaz sürecine dikkat çeken acılı ağabey, "Yani eşini ve çocuğunu öldürmenin karşılığı sadece 6 yıl mıdır?" sözleriyle karara tepki gösterdi.

400 BİN LİRALIK SİGORTA VE DEHŞET DOLU ANLAR
Korkunç olay, 19 Haziran 2018 tarihinde Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. 7 aylık hamile Semra Aysal, hatıra fotoğrafı çektirdikleri sırada yüzlerce metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek karnındaki bebeğiyle birlikte can verdi.

Olayın ardından başlatılan derinlemesine soruşturmada, koca Hakan Aysal'ın eşi ölmeden hemen önce onun adına 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve tek lehtarın kendisi olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesiyle 21 Kasım 2020'de tutuklanan Hakan Aysal hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı detay ise olay anında bölgede bulunan bir görgü tanığının cep telefonu kaydı oldu. Görüntüleri çeken görgü tanığı, kameraya yansıyan anlarda, "Ya bu adam bu kadını atacak ya bu kadın bu adamı atacak." sözleriyle hissettiği şüpheyi dile getirdi.

Hamile eşini uçurumdan atmakla suçlanıyordu! Tahliye kararı sonrası acılı aileden ATV Haber'e yürek yakan sözler 6

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMALI"
Yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak dosyanın Yargıtay'a taşınmasının ardından tahliye edilen Hakan Aysal'ın 6 yıl sonra serbest kalmasına anlam veremediklerini vurgulayan Semra Aysal'ın ağabeyi, "Gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile hüküm giymiş bir şahsın sadece 6 yıl tutuklu kalması ve gelinen aşamada tahliye kararı verilmiş olması akıllara soru işareti getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Hamile eşini uçurumdan atmakla suçlanıyordu! Tahliye kararı sonrası acılı aileden ATV Haber'e yürek yakan sözler 7

Adaletin tecelli etmesini istediklerini belirten ağabey, "Yargıtay Ceza Genel Kurulunca karara bağlanıp, sanığın hak ettiği cezayı alarak cezaevine geri dönmesini ve hak ettiği cezayı çekmesini bekliyoruz." sözleriyle adalet çağrısında bulundu.

Sevgi Canpolat
Editör
Yargıyı tehdit eden Ekrem İmamoğlu ifade verdi! Skandal sözlere "mecaz" kılıfı
Sonraki Galeri
Yargıyı tehdit eden Ekrem İmamoğlu ifade verdi! Skandal sözlere "mecaz" kılıfı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin