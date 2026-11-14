Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal, Yargıtay sürecinde tahliye edildi.

KARARA TEPKİ: "6 YILDA SERBEST KALMASINI KABUL EDEMİYORUZ" Kelebekler Vadisi'nin zirvesinden eşini elleriyle uçuruma ittiği gerekçesiyle yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın serbest kalması, tepki çekerken Semra Aysal'ın ailesini bir kez daha yasa boğdu.

Alınan tahliye kararına isyan eden Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, "Üzgünüz, moralimiz her zamankinden daha bozuk. Genel Kurul tarafından verilen tahliye kararını anlayabilmiş ve kabul edebilmiş değiliz." ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜNÜZ, MORALİMİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA BOZUK"

Verilen cezanın yetersizliğine ve infaz sürecine dikkat çeken acılı ağabey, "Yani eşini ve çocuğunu öldürmenin karşılığı sadece 6 yıl mıdır?" sözleriyle karara tepki gösterdi.

400 BİN LİRALIK SİGORTA VE DEHŞET DOLU ANLAR

Korkunç olay, 19 Haziran 2018 tarihinde Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. 7 aylık hamile Semra Aysal, hatıra fotoğrafı çektirdikleri sırada yüzlerce metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek karnındaki bebeğiyle birlikte can verdi.

Olayın ardından başlatılan derinlemesine soruşturmada, koca Hakan Aysal'ın eşi ölmeden hemen önce onun adına 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve tek lehtarın kendisi olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesiyle 21 Kasım 2020'de tutuklanan Hakan Aysal hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı detay ise olay anında bölgede bulunan bir görgü tanığının cep telefonu kaydı oldu. Görüntüleri çeken görgü tanığı, kameraya yansıyan anlarda, "Ya bu adam bu kadını atacak ya bu kadın bu adamı atacak." sözleriyle hissettiği şüpheyi dile getirdi.