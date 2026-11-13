"MECAZİ ANLAMDA" SAVUNMASI İfadesinde açıklamalarının siyasi nitelikte olduğunu ve şiddet çağrısı içermediğini savunan İmamoğlu, "Hiçbir şiddet övgüsü, hiçbir şiddet çağrısı içermeyen siyasi nitelikteki açıklamalarım, eleştirilerim soruşturma ve dava konusu yapılıyor.

Bu soruşturmanın konusu inanılmaz; zira dünyanın en önemli işlerinden birini, anayasalarda, uluslararası sözleşmelerde yer alan bir hukuksal kavramı bir 'tehdit' sözü olarak nitelendiriyor. Ben yargıç değilim. Mahkeme kurup yargılama yapacak konumda da değilim. Belli ki bir mecazi anlamda kullanıyorum. Kastımın ne olduğu çok açık. Ben kendi bildiğim doğruları anlatırım. Aleyhime düzenlenen sözde iddianameyi eleştiririm. Bana bu davayı açanları eleştiririm." dedi.

Sözlerinin tehdit olarak yorumlanmasını eleştiren İmamoğlu, "İster düz anlamı ister mecazi anlamı, 'yargılamak' eylemi nasıl tehdit olarak kabul edilebilir? Yargılama eylemi nasıl, hangi koşullarda tehdit sayılabilir? Türkiye'deki yargıçlar, mahkemeler yargılama yaparak tehdit suçunu mu işliyorlar? Açılan bu soruşturma, Türkçemizde hiçbir hakaret, tehdit ve benzeri suç anlamı olmayan bir kavrama suç yüklemeye çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

"İDDİANAMEYİ YAZANLAR YA DA MAHKEME HEYETİ YÖNÜNDE KİŞİSEL BİR KASTIM YOKTUR"

İmamoğlu'na ifadesi sırasında, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım." sözleriyle kimi ya da kimleri kastettiği de soruldu.

İmamoğlu, "Ben yargılayacağım derken mecazi anlamda yazılan iddianamenin yanlış olduğunu, yalan ve iftiralarla dolu olduğunu kastettim. Herhangi bir yargılama görevim olmadığı için yargılamam mümkün değildir. İddianameyi yazanlar ya da mahkeme heyeti yönünde kişisel bir kastım yoktur. Kaldı ki iddianameyi yapanlar tarafından görev tanımı olarak mahkeme heyetinin anlaşılması da mümkün değildir." dedi.