15 Temmuz'da halkın iradesini küçümseyen Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler! Gazi çift gerçekleri yüzlerine böyle vurdu

15 Temmuz hain darbe girişimine direnen vatandaşların kutlu mücadelesi CHP Genel Başkanı Kemal Kıllıçdaroğlu tarafından, değersizleştirilmek istendi. "Darbe girişimi olursa o tankların karşına ilk ben çıkarım" diye gelişigüzel konuşan Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesinde sözünü nasıl yuttuğunu tüm Türkiye gördü. Kılıçdaroğlu FETÖ'cü hainlerin önünü açmasıyla havalimanından kontrollü bir şekilde çıkarak, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Burada televizyon karşısında çay ve kahvesini içerek darbeyi izleyen CHP lideri, tüm gerçeklere rağmen halkın iradesini küçük görmek ve değersizleştirmek için kalkışmaya tiyatro dedi. O kanlı gecede canını ortaya koyarak darbecilere direnen gazi olan Aylin ve Yasin Kasarcı çifti Kılıçdaroğlu'na "O geceyi televizyonlardan çay, kahve içerek izleyenler, 15 Temmuz'a tiyatro ve senaryo diyorlar. 15 Temmuz'da elinde silah olmadan FETÖ ile mücadele edenler aşağılanıyor, hakaret ediliyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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