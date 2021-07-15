15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 15 Temmuz'da halkın iradesini küçümseyen Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler! Gazi çift gerçekleri yüzlerine böyle vurdu

15 Temmuz'da halkın iradesini küçümseyen Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler! Gazi çift gerçekleri yüzlerine böyle vurdu

15 Temmuz hain darbe girişimine direnen vatandaşların kutlu mücadelesi CHP Genel Başkanı Kemal Kıllıçdaroğlu tarafından, değersizleştirilmek istendi. "Darbe girişimi olursa o tankların karşına ilk ben çıkarım" diye gelişigüzel konuşan Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesinde sözünü nasıl yuttuğunu tüm Türkiye gördü. Kılıçdaroğlu FETÖ'cü hainlerin önünü açmasıyla havalimanından kontrollü bir şekilde çıkarak, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Burada televizyon karşısında çay ve kahvesini içerek darbeyi izleyen CHP lideri, tüm gerçeklere rağmen halkın iradesini küçük görmek ve değersizleştirmek için kalkışmaya tiyatro dedi. O kanlı gecede canını ortaya koyarak darbecilere direnen gazi olan Aylin ve Yasin Kasarcı çifti Kılıçdaroğlu'na "O geceyi televizyonlardan çay, kahve içerek izleyenler, 15 Temmuz'a tiyatro ve senaryo diyorlar. 15 Temmuz'da elinde silah olmadan FETÖ ile mücadele edenler aşağılanıyor, hakaret ediliyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:55
  • 1
  • 15
15 Temmuz'da halkın iradesini küçümseyen Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler! Gazi çift gerçekleri yüzlerine böyle vurdu

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde 15 Temmuz'da gazi olan Aylin ve Yasin Kasarcı çiftinin yaşadıklarını kaleme aldı. Gazi çift, 15 Temmuz'da sokağa bile çıkamadan TV başında darbeyi seyredenlerin kullandığı aşağılayacı dili sert sözlerle eleştirdi. İşte başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, darbecilere direnmek yerine evlerinde kahvelerini yudumlayan sözde darbe karşıtlarına tokat gibi sözler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
15 Temmuz'da halkın iradesini küçümseyen Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler! Gazi çift gerçekleri yüzlerine böyle vurdu

HİLAL KAPLAN: O GECEYİ TV'DEN İZLEYENLER TİYATRO DİYOR

Ayla ve Yasin Kasarcı darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aynı anda kurşun yedi. Gazi olan Kasarcı çifti: Elinde silah olmadan FETÖ ile mücadele edenler aşağılanıyor, hakaret ediliyor

  • 3
  • 15
15 Temmuz'da halkın iradesini küçümseyen Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler! Gazi çift gerçekleri yüzlerine böyle vurdu

Beş yıl önce aynı vakitlerde aynı yerdeymişiz. İki ay sonra tanıştık, bir daha da ayrılmadık. Ayla ve Yasin Kasarcı... Karı-koca gazilik nasip olan tek çift. Beş yıl sonra hem o geceyi hem de gelinen noktayı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda buluşup konuştuk. Anlatacakları çok şey vardı. O hain gecede yaşadıkları hafızalarındaki yerini dün gibi koruyordu. Sözü uzatmadan onlara bırakıyorum...

  • 4
  • 15
15 Temmuz'da halkın iradesini küçümseyen Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler! Gazi çift gerçekleri yüzlerine böyle vurdu

AYLA KASARCI:

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDUM O ANDA CAN GELDİ
15 Temmuz günü kanser tedavisi için hastaneye gittim. Eve geldiğimde çok yorgundum. Eşim halı sahaya gitmişti. Saat 23.30'da eve geldi. Yatsı namazlarımızı kıldık. Cumhurbaşkanı'mızın "Halkımı meydanlara davet ediyorum" cümlesini duydum. Parmağımı kaldıracak halim yokken o anda bir can geldi.

  • 5
  • 15
15 Temmuz'da halkın iradesini küçümseyen Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler! Gazi çift gerçekleri yüzlerine böyle vurdu

Köprünün girişinde Hazreti Ali Camii'nin önünde ateş açılmaya başlandı. Türk bayrakları ile yaralılara tampon yaptık. Salalar yükselmeye başlayınca, aldığımız kuvvet bambaşkaydı. Gişelere yaklaştığımızda tekrar ateş açtılar. Yere düştüm "Yasin ben vuruldum" diye bağırdım. Kafamı çevirince eşimi kanlar içinde yerde gördüm. Ben ayağa kalkabildim, ama eşimde hareket yoktu. Ben Yasin kalkacak ve direnmeye devam edeceğiz diye düşünüyordum.