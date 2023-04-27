27 Nisan 2023, Perşembe
Akkuyu Nükleer Santrali açıldı mı son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?
"Akkuyu Nükleer Santrali kimin, nerede,hangi ilde?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'yi enerji alanında daha üst seviyeye taşıyacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı için tarihi gün geldi. 1950'lerde nükleer enerji yolculuğuna başlayan Türkiye'nin hayallerine kavuşacağı bir gün olacak. Santral tam kapasiteyle çalıştığında ülkemizin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Peki, Akkuyu Güç Santrali nerede, ne zaman açılacak, yakıt yüklemesi bugün mü yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:53
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