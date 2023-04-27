Akkuyu Nükleer Santrali açıldı mı son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?

TÜM İSTANBUL'UN ELEKTRİĞİ...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün açılacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayınında açıklamalarda bulundu. "Tesis büyük oranda tamamladı" diyen Bakan Dönmez, "Bir tesiste 4 nükleer santral olacak aslında. 4 nükleer santral devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Yani tüm İstanbul'un elektriğini burada üreteceğiz" dedi.