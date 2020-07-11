Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?

Halkbank personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Halkbank bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 6 farklı alanda personel alımı yapılıyor. 29 Haziran'da başlayan başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapmamış olanlar için alımlara dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Halkbank personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...