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Haberler Galeri Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?

Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?

Halkbank 2020 yılı personel alımı başvuruları sona eriyor. Halkbank tarafından bu yıla ilişkin personel alımı 6 farklı alanda yapılacak. Anadolu Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilen başvurularda son viraja girildi. Başvuru şartları ve sınava dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 11:02
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Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?

Halkbank personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Halkbank bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 6 farklı alanda personel alımı yapılıyor. 29 Haziran'da başlayan başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapmamış olanlar için alımlara dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Halkbank personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Alımlar Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) kadrolarına yapılacak.

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Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular, 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?

Adaylardan,başvuru bedeli olarak 95 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Halkbank gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacak.

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Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?

ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat.