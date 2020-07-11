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Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?
Halkbank 2020 yılı personel alımı başvuruları sona eriyor. Halkbank tarafından bu yıla ilişkin personel alımı 6 farklı alanda yapılacak. Anadolu Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilen başvurularda son viraja girildi. Başvuru şartları ve sınava dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 11:02
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