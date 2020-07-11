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Beğendik Köprüsü Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak! Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü bugün törenle ulaşıma açıldı. Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle bugün hizmete açılacak olan 450 metre uzunluk, 165 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek köprüsü sayesinde, Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate düşecek. Tarihi açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Hem stratejik olarak hem de halkımıza hizmet olarak çok önemli bir konumda.Köprünün 70 km'lik bağlantı yolu var. Toplamda 450 metre yüksekliğinde. Yükseklik açısından da 165 metre yüksekliğinde.Ülkemizin en yüksek köprülerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 17:11
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Beğendik Köprüsü Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak! Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü bugün törenle ulaşıma açıldı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beğendik Köprüsü Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak! Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprü tamamlandı.

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Beğendik Köprüsü Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak! Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

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Beğendik Köprüsü Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak! Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KONSOL VİYADÜKLÜ KÖPRÜSÜ"

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, açılış öncesi köprüde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu burada yaptığı açıklamada, Pervari ilçesinin Beğendik Beldesinde inşa edilen, kutu kesitli art germeli dengeli konsol viyadüklü asma köprünün, iki ayak arasındaki 210 metre orta açıklık ile Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olduğunu söyledi.

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Beğendik Köprüsü Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak! Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı

Türkiye'nin en yüksek köprüsünün Siirt'te inşa edilmesinin bölgenin sosyo-ekonomik yapısını olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Hacıbektaşloğlu, "450 metre uzunluk, 165 metre yüksekliğe sahip köprü, 10 metre platform genişlik, 2'şer metre yürüyüş yolu olmak üzere toplamda 14 metre genişlikte." dedi.