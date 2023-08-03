03 Ağustos 2023, Perşembe
Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak
Kenarda köşede parası olanlar bankalara koşuyor. Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL ödenecek. Kamu bankaları, yastık altı TL birikimlerini teşvik etmek için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Halkbank ise yeni oranlarını açıkladı ve 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranını yüzde 26 seviyesine yükseltti. İşte, Halkbank'ın yeni faiz oranları hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 18:35
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