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Haberler Galeri Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak

Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak

Kenarda köşede parası olanlar bankalara koşuyor. Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL ödenecek. Kamu bankaları, yastık altı TL birikimlerini teşvik etmek için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Halkbank ise yeni oranlarını açıkladı ve 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranını yüzde 26 seviyesine yükseltti. İşte, Halkbank'ın yeni faiz oranları hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 18:35
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Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak

Dolar kurundaki yükselişi önlemek amacıyla harekete geçen kamu bankaları, vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Dolar ve altın yerine TL'de birikim yapmayı teşvik etmek adına alınan bu önlem, vatandaşların tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni faiz oranı ile birlikte, mevduat hesaplarına yatırılan TL birikimlerin daha kazançlı hale gelmesi hedefleniyor. İşte, Halkbank'ın yeni faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANI

Halkbank tarafından açıklanan yeni faiz oranlarına göre, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 26 seviyesine çıkarıldı.

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Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak

Bu adım, TL birikimlerini artırarak döviz ve altın alımını engellemeyi hedeflemektedir.

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Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak

Bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranlarının artmasıyla birlikte, vatandaşların tasarruf yapma ve finansal planlama yeteneklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak

MEVDUAT FAİZİ İLE YÜKSEK KAZANÇ ELDE ETME STRATEJİLERİ

Mevduat faizinden en yüksek kazancı elde etmek için bazı stratejiler izlenebilir. Bunlardan ilki, vadeli mevduatın vadesini uzun tutmaktır. Uzun vadeli mevduatlar, genellikle daha yüksek faiz oranları sunarlar ve bu şekilde daha yüksek gelir elde etmek mümkün olur.