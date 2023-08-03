Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak

MEVDUAT FAİZİ İLE YÜKSEK KAZANÇ ELDE ETME STRATEJİLERİ

Mevduat faizinden en yüksek kazancı elde etmek için bazı stratejiler izlenebilir. Bunlardan ilki, vadeli mevduatın vadesini uzun tutmaktır. Uzun vadeli mevduatlar, genellikle daha yüksek faiz oranları sunarlar ve bu şekilde daha yüksek gelir elde etmek mümkün olur.