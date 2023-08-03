03 Ağustos 2023, Perşembe
Adnan Oktar'a 'itirafçı' şoku: Talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit
Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Orkun Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde örgütün güncel faaliyetlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. SABAH'ın ulaştığı ifadede Şimşek, Adnan Oktar'ın cezaevinde olduğu süreçte dışarıyla bağlantısını kesmediğin, dikkat çekmemek için örgüt avukatlarının geri çekildiğini itirafçı olmaması için tehdit edildiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 14:50
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