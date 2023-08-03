Adnan Oktar'a 'itirafçı' şoku: Talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit

Adnan Oktar ve 14 kişiye verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 12 Nisan'da onandı. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2018'den bu yana aranan Erol ve Orkun Şimşek kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. tutuklandı. Cezaevinde Orkun Şimşek savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdi.