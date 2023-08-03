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Haberler Galeri Adnan Oktar'a 'itirafçı' şoku: Talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit

Adnan Oktar'a 'itirafçı' şoku: Talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit

Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Orkun Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde örgütün güncel faaliyetlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. SABAH'ın ulaştığı ifadede Şimşek, Adnan Oktar'ın cezaevinde olduğu süreçte dışarıyla bağlantısını kesmediğin, dikkat çekmemek için örgüt avukatlarının geri çekildiğini itirafçı olmaması için tehdit edildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 14:50
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Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit

Adnan Oktar ve 14 kişiye verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 12 Nisan'da onandı. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2018'den bu yana aranan Erol ve Orkun Şimşek kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. tutuklandı. Cezaevinde Orkun Şimşek savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdi.

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Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit

Ağabeyi aracılığıyla Adnan Oktar silahlı suç örgütüne katıldığını anlatan Orkun Şimşek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesine SABAH ulaştı.

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Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit

Silahlı suç örgütünün yapılanması ve yakın süreçteki faaliyetlerini anlatan Şimşek, Oktar'ın cezaevinde örgüt üzerindeki baskılarını tek tek itiraf etti. Cezaevinde bulunan kişilerin etkin pişman olmaması için bizzat Adnan Oktar tarafından tehdit içerikli fakslar gönderildiği söyleyen Şimşek, kendisinin etkin pişman olacağının örgüt tarafından öğrenilmesi üzerine baskıya maruz kaldığını ifade etti. Şimşek, cezaevinden örgütün aktif bir şekilde yönetildiğini kaydederek detayları anlattı.

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Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit

CEZAEVİNE TALİMAT MEKTUPLARI
Şimşek, 2018'de gerçekleştirilen operasyonda gayrimenkul işi yaptığı dönemde sattığı evlerin anahtarının kendisinde olduğunu ve orada saklandığını söyledi. Ağabeyi ile yeni telefon alarak hatsız kullanmaya başladığını belirten Şimşek, yurt dışında bulunan örgüt üyeleri ile Whatsapp ve Telegram üzerinden irtibat kurdukların kaydetti.

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Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi | Örgüt üyelerine tehdit

Firari olduğu dönemde görüşmeler yaptığını söyleyen Şimşek ifadesinde, "Ara ara görüşmeler yaparak değerlendirmelerde bulunuyorduk. Mahkeme aşaması, savunmalar hususunda görüş alış verişinde bulunuyorduk. Fatih K. özellikle içeridekilere yardımcı olmak için metin hazırlamaya çalışıyordu. Bize cezaevinden bir takım mektupları, notları ve duruşma tutanaklarını PDF olarak gönderiyordu. Cezaevinden gelen notların avukatlar aracılığıyla geldiğini düşünüyorum çünkü başka yolu yok" dedi.