Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra’dan Pekin’e uzanıyor

İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünün öneminin reddedilemez boyutta olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de bu önemin farkında olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanmasını her daim önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, orta koridorda, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde, değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstleniyor.

Başarıyla tamamlayarak hizmete açtığımız Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hatları kullanılarak, 28 Mayıs 2020 tarihinde ilk uluslararası yük taşımacılığı seferini yapan Demir İpek Yolu'na stratejik bir mesele olarak yaklaştığımızın somut göstergesidir."