08 Haziran 2022, Çarşamba
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, orta koridorda, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde, değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstleniyor." dedi. Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mızla gururla ortaya koyduğumuz hedefimiz, 2053 yılına kadar toplam 28 bin 500 kilometre demir yolu hat uzunluğuna ulaşmaktır." dedi.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 16:02
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