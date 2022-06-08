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Haberler Galeri Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, orta koridorda, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde, değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstleniyor." dedi. Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mızla gururla ortaya koyduğumuz hedefimiz, 2053 yılına kadar toplam 28 bin 500 kilometre demir yolu hat uzunluğuna ulaşmaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 16:02
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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra’dan Pekin’e uzanıyor

Bakan Karaismailoğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ilk ray kaynak törenine katıldı.

Karaismailoğlu, tamamlandığında Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında kapasite artışına imkan verecek projenin ilk ray kaynak töreni için bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra’dan Pekin’e uzanıyor

Türkiye'nin jeostratejik konumu sayesinde sadece 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, bu önemin her geçen gün güç kazandığına şahit olunduğunun altını çizdi.

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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra’dan Pekin’e uzanıyor

Bölgede yaşanan gelişmelerin de gösterdiği gibi dünya nereye giderse gitsin, Türkiye'nin stratejik değerinin arttığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu farkındalık ile hareket ediyor, sadece ülkemizin değil, küresel ihtiyaçları da karşılamak adına projelerimizi devlet aklı ile planlayarak hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızı bu gerçeğin ışığında planlıyoruz. Türkiye'miz dünyadaki ham madde kaynakları ile ekonomik merkezleri buluşturan bir kavşak konumundadır. Bu da Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın sürdürülebilir, kesintisiz ve artan kapasiteyle ülkemizin ulaşım ağları üzerinden yapılması demektir. Bugün ilk ray kaynağını gerçekleştireceğimiz demiryolu hattı, Asya ve Avrupa arasındaki kesintisiz ticarete destek olacak, Avrupa Birliği ile aramızdaki ilişkileri daha da güçlendirecek."

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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra’dan Pekin’e uzanıyor

"ÇOK ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ YÜKSEK STANDARDA ULAŞACAK"

Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla, dünyadaki son gelişmeler nedeniyle stratejik önemi daha da artan, Pekin'den Londra'ya uzanan güvenli ve kesintisiz demiryolu taşımacılığına imkan sağlayan Demir İpek Yolu'nun çok önemli bir bölümünün yüksek standarda ulaşacağını vurguladı.

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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra’dan Pekin’e uzanıyor

İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünün öneminin reddedilemez boyutta olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de bu önemin farkında olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanmasını her daim önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, orta koridorda, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde, değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstleniyor.

Başarıyla tamamlayarak hizmete açtığımız Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hatları kullanılarak, 28 Mayıs 2020 tarihinde ilk uluslararası yük taşımacılığı seferini yapan Demir İpek Yolu'na stratejik bir mesele olarak yaklaştığımızın somut göstergesidir."