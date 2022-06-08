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Haberler Galeri 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...

28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...

28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, 28. Dönem kapsamında gerçekleştirilen POMEM'lere katıldı. Başvuruların ardından mülakatlara katılan adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 17:28
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28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...

28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) eğitim görmeye hazırlanan adaylar, mülakat sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. 28. Dönem kapsamında gerçekleştirilen POMEM mülakatlarına katılan adayların heyecanla beklediği sonuçlar hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakatları 2 Mart - 2 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...

28. DÖNEM POMEM ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak,

* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...

* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...

* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)