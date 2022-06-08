08 Haziran 2022, Çarşamba
28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...
28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, 28. Dönem kapsamında gerçekleştirilen POMEM'lere katıldı. Başvuruların ardından mülakatlara katılan adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.06.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 17:28
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